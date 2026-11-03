Soudan: Les exportateurs soudanais réclament une simplification des procédures et un allègement de la fiscalité

3 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les exportateurs de la Fédération des chambres agricoles et de production animale ont appelé à simplifier les procédures d'exportation et à mettre fin à la multiplicité des taxes et prélèvements, lors d'une rencontre lundi avec le ministre des Ressources animales et halieutiques à Khartoum.

Ils ont plaidé pour une réduction temporaire des charges fiscales pesant sur le secteur privé, la levée des obstacles aux exportations et le renforcement de la compétitivité des produits nationaux.

Les représentants du secteur de la pêche ont également réclamé des mesures en faveur des producteurs, notamment un financement urgent, le soutien aux coopératives et une meilleure organisation des circuits de commercialisation et d'exportation.

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