Soudan: Ibrahim Jaber salue le rôle des arts dans la promotion des valeurs nationales

Le membre du Conseil souverain de transition, Gen. Ibrahim Jaber, a salué le rôle des arts dans la construction de l'identité collective soudanaise et la promotion des valeurs nationales.

Lors d'une rencontre avec une délégation du Centre mondial de la culture, des arts et des médias, il a souligné l'importance de la contribution des artistes et des créateurs à la relance nationale, à la reconstruction et au redressement du pays après la guerre.

Le secrétaire général du Centre, Mukhtar DafaAllah, a indiqué que les discussions avaient porté sur la contribution de la littérature et des arts, sous leurs différentes formes, à la gestion des conséquences de l'après-guerre, à la promotion du respect de la vie humaine, à la lutte contre les discours de haine et à la valorisation des initiatives positives apparues durant la guerre de la dignité.