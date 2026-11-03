Soudan: Commission Al-Amal poursuit les voyages de retour volontaire des ressortissants soudanais

3 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La commission Al-Amal pour le retour volontaire gratuit organisera, mardi et mercredi, le départ de six bus transportant 294 ressortissants soudanais des gouvernorats d'Alexandrie et d'Assouan.

Le président de la commission, Ing. Mohamed Widaa, a annoncé que toutes les demandes enregistrées jusqu'au début du mois d'octobre avaient été traitées appelant les personnes inscrites mais n'ayant pas encore effectué leur retour à actualiser leurs données et leurs numéros de téléphone en novembre, afin de faciliter les contacts et les démarches de voyage.

La commission a également organisé lundi le départ de 12 bus depuis le quartier d'Al-Matba'a, à Faisal. Mohamed Wada'a a prévu une intensification des départs, notamment grâce à l'amélioration de l'approvisionnement en carburant au Soudan.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.