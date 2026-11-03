Soudan: Commission Al-Amal poursuit les voyages de retour volontaire des ressortissants soudanais

La commission Al-Amal pour le retour volontaire gratuit organisera, mardi et mercredi, le départ de six bus transportant 294 ressortissants soudanais des gouvernorats d'Alexandrie et d'Assouan.

Le président de la commission, Ing. Mohamed Widaa, a annoncé que toutes les demandes enregistrées jusqu'au début du mois d'octobre avaient été traitées appelant les personnes inscrites mais n'ayant pas encore effectué leur retour à actualiser leurs données et leurs numéros de téléphone en novembre, afin de faciliter les contacts et les démarches de voyage.

La commission a également organisé lundi le départ de 12 bus depuis le quartier d'Al-Matba'a, à Faisal. Mohamed Wada'a a prévu une intensification des départs, notamment grâce à l'amélioration de l'approvisionnement en carburant au Soudan.