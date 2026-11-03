Madagascar: Événementiel - La Grande Braderie de l'île de retour en décembre

La Grande Braderie de Madagascar retrouvera sa forme initiale du 18 au 20 décembre prochains au Centre de conférences internationales (CCI) Ivato. Après une période consacrée aux salons internationaux et aux foires professionnelles sectorielles, l'organisateur Madavision relance cette foire commerciale destinée au grand public et aux commerçants.

Foire commerciale

Ce rendez-vous avait été conçu pour permettre aux consommateurs d'accéder à différents produits à des prix abordables. Pour les commerçants, il constitue une occasion d'écouler leurs stocks dans un délai réduit. Madavision entend ainsi renouer avec le concept initial de cette manifestation, ouverte à plusieurs secteurs d'activité.

À l'approche des fêtes

Prévue quelques jours avant les fêtes de fin d'année, cette édition réunira une diversité de marchandises répondant aux besoins des ménages. Elle intervient à une période où les dépenses liées aux préparatifs des fêtes pèsent sur le budget des familles. Reste à savoir quelle sera la participation des commerçants et l'affluence du public durant ces trois jours.