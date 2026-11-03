Madagascar/Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Les Ladies Makis en demi-finales, Océane hors finale

3 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Deux victoires en une journée et une qualification mathématique pour les demi-finales : les Ladies Makis 7's ont illuminé la journée malgache aux JOJ de Dakar. En natation, Océane Rakotonanahary n'a en revanche pas réussi à se hisser en finale du 100 m nage libre.

Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 ont offert ce lundi une journée contrastée à la délégation malgache. Si les Ladies Makis 7's ont réalisé une prestation remarquable en rugby à 7, Océane Rakotonanahary n'a pas réussi à se qualifier en natation. Au Complexe Iba Mar Diop Stadium, les rugbywomen malgaches ont enchaîné deux victoires dans le groupe B. Elles ont d'abord battu les États-Unis 12-10, avant de s'imposer 19-12 face à l'Espagne. Avec ces deux succès, les Ladies Makis sont mathématiquement qualifiées pour les demi-finales. Elles affronteront toutefois la Tchéquie mardi pour clôturer la phase de groupes et éventuellement améliorer leur classement. Les deux premières équipes de chaque poule accèdent au dernier carré.

En natation, au Centre aquatique de la Tour de l'OEuf, Océane Rakotonanahary a terminé 6e de sa série du 100 m nage libre en 1:02.02. Comme Tendry Rakotobe la veille sur 100 m papillon, elle ne parvient pas à se hisser en finale. La nageuse malgache reviendra mardi 3 novembre sur 100 m brasse (4e série), puis le 5 novembre sur 50 m brasse (3e série). Tendry, lui, s'alignera le 4 novembre sur 50 m papillon et le 5 novembre sur 50 m dos. En judo, Bryan Minoharintsoa Tokiniaina montera sur le tatami ce mardi 3 novembre en huitième de finale face au Népalais Shubhanan Timalsina, au Dakar Expo Center. La journée de mardi s'annonce donc décisive pour plusieurs Malgaches, avec notamment le dernier match des Ladies Makis et l'entrée en lice de Bryan.

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