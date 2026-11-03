Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Un double rendez-vous décisif attend les Barea face à la Guinée-Bissau

Après une entame de campagne compliquée, marquée par une défaite face au Nigeria (2-1), puis un match nul contre la Tanzanie (1-1), les Barea connaissent désormais les dates de leur prochain défi dans les éliminatoires de la CAN Pamoja 2027. Madagascar disputera une double confrontation capitale contre la Guinée-Bissau au mois de novembre. Le premier acte est programmé le 12 novembre au Stade d'honneur de Meknès, au Maroc, où les Barea continueront de recevoir leurs adversaires sur terrain neutre, faute de stade homologué à Madagascar. Cinq jours plus tard, le 17 novembre, les hommes de Corentin Martins se rendront au Stade du 24-Septembre de Bissau pour la manche retour.

Ces deux rencontres pourraient bien peser lourd dans l'avenir de la sélection malgache. Avec seulement un point récolté en deux journées, les Barea occupent actuellement la troisième place du groupe L. Devant eux, la Guinée-Bissau a réalisé un départ idéal avec deux victoires en autant de matches, dont un succès retentissant face au Nigeria. Les Bissau-Guinéens comptent ainsi six points et abordent cette double confrontation en position de force. Pour Madagascar, l'équation est simple : il faudra prendre un maximum de points afin de rester dans la course à la qualification.

Les prestations affichées lors des deux premières journées ont montré des intentions intéressantes dans le jeu, mais également un manque d'efficacité dans les moments clés. Face à l'actuel leader du groupe, les Barea devront franchir un palier pour espérer inverser la tendance. En attendant l'annonce de la liste officielle des joueurs retenus, le calendrier est désormais fixé. Le staff technique dispose de plusieurs semaines pour préparer ce rendez-vous, qui s'annonce déjà comme un tournant de la campagne malgache. Plus qu'une simple double confrontation, ces deux matchs pourraient déterminer les chances des Barea de rester dans la lutte pour l'unique ticket encore accessible pour accéder à la phase finale de la