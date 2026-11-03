Ile Maurice: Le combat d'Ézekiel pour guérir, un nouveau toit pour grandir

Bébé Ézekiel Aaron Cleo Grande Sable fait face à de nouvelles difficultés de santé. Après une récente hospitalisation, ses parents s'inquiètent de son état et souhaitent obtenir d'autres avis médicaux. Mais cette période est aussi marquée par deux moments importants pour la famille : la remise des clés de leur nouvelle maison, prévue aujourd'hui, et le premier anniversaire du petit garçon, le 8 novembre.

Le parcours d'Ézekiel a déjà été marqué par de nombreuses épreuves. Né avec la trisomie 21 et une grave malformation cardiaque, il a dû subir une délicate opération à cœur ouvert à l'hôpital Max à New Delhi, en Inde, en mars. Grâce à la mobilisation de nombreux Mauriciens et au soutien de la fondation Overseas Medical Care Assistance (OMCA), il a pu bénéficier de cette intervention avant de rentrer auprès de ses parents à Maurice en mai.

Depuis, le petit garçon poursuit son suivi médical. Selon sa mère, Deborah Celidor-Fils, il se porte plutôt bien. Toutefois, ses parents restent préoccupés par le fait qu'il ne prend pas de poids. À quelques jours de son premier anniversaire, Ézekiel pèse 5 kg, selon sa mère. Lors d'une consultation avec son pédiatre, qui le suit aussi bien à l'hôpital qu'en consultations privées, ses parents lui ont fait part de leurs inquiétudes. Le médecin leur aurait alors recommandé du Fortimel, un produit nutritionnel. Toutefois, en se rendant à la pharmacie pour en acheter, les parents disent avoir été informés que ce produit n'est généralement pas conseillé pour un bébé de son âge.

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Ils ont alors contacté le pédiatre pour lui faire part de cette remarque. Selon la mère, le médecin leur aurait répondu en évoquant ses 15 années d'expérience. Le couple a finalement acheté le produit, au coût d'environ Rs 800, et l'a donné à Ézekiel mélangeant ce produit avec du lait. Le bébé a commencé à vomir environ une heure après en avoir consommé. Inquiets, ses parents ont contacté le médecin qui leur a conseillé de le conduire à l'hôpital, faute de pouvoir le recevoir à ce moment-là.

Ézekiel a été admis à l'hôpital le mercredi 28 octobre et en est ressorti le vendredi 30 octobre. Sa mère dit toutefois le trouver plus affaibli depuis cette hospitalisation. Contacté à ce sujet, le pédiatre explique avoir déjà prescrit du Fortimel à des enfants auparavant, sans avoir rencontré de problème. Il précise qu'il souhaitait uniquement aider Ézekiel à prendre du poids et qu'il n'avait aucune intention de lui causer du tort. Selon lui, le bébé a présenté des vomissements, mais va désormais bien.

Un autre médecin consulté sur la question indique que le Fortimel n'est généralement pas conseillé aux bébés en dessous d'un certain âge. Il précise toutefois que son utilisation peut être envisagée dans certains cas particuliers, selon la situation et après une évaluation médicale.

Les difficultés d'Ézekiel à s'alimenter et sa faible prise de poids restent préoccupantes. Selon sa mère, une intervention devrait être réalisée à l'hôpital ENT. Toutefois, les parents souhaitent obtenir un autre avis médical avant de prendre une décision. Ils se sont tournés vers l'OMCA qui leur a recommandé un autre médecin qu'ils doivent consulter prochainement. «Je ne souhaite à aucun parent de vivre une telle situation. Aucun enfant ne devrait avoir à vivre cela», confie Deborah Celidor-Fils.

Après avoir sollicité l'OMCA, les parents ont également obtenu l'avis d'un médecin de la fondation. Selon ce dernier, l'intervention proposée par le pédiatre d'Ézekiel serait bénéfique au petit garçon. Les parents doivent désormais décider, avec les médecins concernés, du lieu où elle sera pratiquée, que ce soit dans un établissement public ou dans une clinique privée. L'OMCA poursuit également les démarches pour accompagner la famille.

Les clés d'une nouvelle maison

Au milieu de ces inquiétudes, une bonne nouvelle attend la famille. Elle doit recevoir les clés de sa nouvelle maison aujourd'hui, à la suite de l'annonce faite par le ministre du Logement, Shakeel Mohamed. Pour les parents, cette remise de clés représente une étape importante et l'espoir de pouvoir offrir à leur enfant un cadre de vie plus stable. Dans quelques jours, le 8 novembre, Ézekiel célébrera son premier anniversaire. Une date particulière pour ses parents, qui se souviennent du chemin parcouru depuis sa naissance et de tous ceux qui se sont mobilisés pour lui.

Aujourd'hui, leur souhait reste simple : voir leur petit garçon reprendre des forces, bien grandir et profiter pleinement de son enfance.