Ile Maurice: Le taux de remplissage chute à 51,4 %

3 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur

Les sept réservoirs du pays affichent un taux de remplissage moyen de 51,4 %, contre 77,2 % à la même période en 2025, selon les chiffres de la Water Resources Commission au vendredi 30 octobre. Ce qui représente 25,8 points de pourcentage de moins en un an.

Mare-aux-Vacoas inquiète : le plus grand réservoir de l'île n'est qu'à 33,8 % de sa capacité, contre 77,9 % l'an dernier, soit une chute de 44,1 points. La Ferme suit la même pente, de 61,4 % à 33,7 %. Bagatelle Dam passe de 86,1 % à 55,8 %. Les autres résistent mieux : Mare-Longue affiche 71,7 % (87,4 % en 2025), Midlands Dam 70,4 % (contre 84,1 %), Piton-du-Milieu 67,9 % (contre 71,9 %) et La Nicolière 39 % (contre 41,3 %).

Aucune pluie significative n'est attendue dans l'immédiat. «La population est appelée à faire preuve de vigilance et à revoir ses habitudes de consommation face à la baisse des ressources en eau et à une situation qui pourrait devenir plus préoccupante dans les semaines à venir», avertit Sunil Gopal, responsable de la communication à la Central Water Authority (CWA).

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À l'approche du Divali et des fêtes de fin d'année, périodes généralement associées à de grands nettoyages domestiques, la CWA lance une campagne de sensibilisation. Priorité aux usages essentiels : boire, cuisiner, se laver. Le lavage des cours, des maisons et des voitures, l'arrosage des pelouses et le remplissage des piscines peuvent attendre.

De fortes pluies sont annoncées pour la deuxième quinzaine de décembre, sans garantie qu'elles suffisent à reconstituer les réserves. «D'ici là, la prudence et la solidarité restent de mise», conclut Sunil Gopal.

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