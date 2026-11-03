Maroc: Les échanges commerciaux du Royaume avec les pays de l'OCI ont dépassé 21 milliards de dollars en 2025

Les échanges commerciaux du Maroc avec les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sont passés d'environ 9,5 milliards de dollars en 2020 à plus de 21 milliards de dollars en 2025, dans le cadre de partenariats équilibrés fondés sur le principe gagnant-gagnant.

Ces chiffres ont été annoncés lundi à Istanbul par le directeur des relations commerciales internationales au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Inclusion économique, Youssef Zahoui, à l'occasion de la 42e session ministérielle du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale (COMCEC) de l'OCI.

Dans ce contexte, il a précisé que le Royaume veille également à renforcer sa coopération avec les pays de l'OCI dans le domaine du financement du commerce, en consolidant la coordination entre les organismes de garantie des exportations de ces pays, la Société internationale islamique de financement du commerce et la Société islamique pour l'assurance des investissements et du crédit à l'exportation, en vue de mettre en place des mécanismes de garantie conjointe et de ré-garantie.

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Le responsable a également souligné l'importance de moderniser le système de préférences commerciales entre les États membres et d'en élargir le champ d'application, ainsi que de renforcer l'échange d'expériences et d'expertises, notamment dans les domaines de la numérisation et de l'intelligence artificielle, exprimant la disposition du Maroc à mettre l'expérience de "Tamwilcom" à la disposition des pays membres qui le souhaitent.

Par ailleurs, M. Zahoui a mis en avant le rôle important de la numérisation et de l'intelligence artificielle dans l'accélération du traitement des documents commerciaux et l'accompagnement des exportateurs, soulignant que le Maroc oeuvre, en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à doubler le nombre d'entreprises exportatrices, à travers des programmes destinés aux nouveaux exportateurs, aux petites et moyennes entreprises et aux coopératives.

Il a indiqué que ces efforts s'inscrivent dans une vision faisant de l'amélioration du climat des affaires, de la promotion de l'investissement et du développement des infrastructures et des installations industrielles une priorité nationale, de manière à consolider la position du Maroc en tant que plateforme logistique et industrielle reliant l'Afrique à l'Europe, au Moyen-Orient et à la région asiatique.

M. Zahoui a par ailleurs évoqué l'importance de la sécurité alimentaire en tant que levier de stabilité et de développement local intégré, saluant la coopération établie avec l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'action islamique commune. Cette session, qui se déroule sur deux jours, examine les évolutions économiques mondiales et la situation des pays membres de l'Organisation, ainsi que le développement d'un secteur touristique durable et compétitif.

Les participants débattent également des moyens d'accroître la productivité du secteur agricole, de garantir la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté, outre le renforcement de la coopération dans le domaine de la transformation numérique.

Créé à la suite d'une décision du 3e Sommet de l'OCI, tenu à La Mecque en 1981, le COMCEC est devenu opérationnel lors du 4e Sommet, organisé à Casablanca en 1984. Ce comité oeuvre au renforcement de la coopération économique et commerciale entre les 57 États membres de l'OCI.

L'objectif principal du COMCEC est de relever les défis économiques auxquels fait face la Oumma islamique et de contribuer aux efforts de développement déployés par les États membres. Il constitue également une plateforme de dialogue politique, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, de rapprochement des points de vue et d'harmonisation des politiques entre les États membres.