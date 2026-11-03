Maroc: Pêche maritime - Ahmed El Mehdi Mezouari à la rencontre de la direction de la Formation maritime, des Gens de mer et du Sauvetage

2 Novembre 2026
Libération (Casablanca)
Par Mehdi Ouassat

Au siège du ministère, le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, chargé de la Pêche maritime, Ahmed El Mehdi Mezouari, a réuni la direction de la Formation maritime, des Gens de mer et du Sauvetage. La rencontre s'inscrit dans un cycle d'échanges que le ministre mène, l'une après l'autre, avec les directions centrales de son département.

La direction a d'abord présenté ses attributions. Elle a détaillé les projets et programmes qu'elle pilote, et le rôle qui est le sien dans l'organisation de la formation maritime. Elle supervise le réseau des établissements de formation rattachés au ministère, forme et qualifie les compétences professionnelles et renforce les capacités des ressources humaines du secteur de la pêche maritime. Un autre volet pèse tout autant : le sauvetage et la sécurité en mer, dont la direction a également la charge et qu'elle entend consolider.

Le ministre a insisté sur un point. Former et qualifier le capital humain n'est pas un accessoire. C'est, a-t-il souligné, un pilier du développement du secteur, d'importance stratégique.

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Reste la question des moyens. La rencontre a rappelé qu'une direction ne remplit pleinement sa mission que si elle dispose des ressources humaines, des capacités financières et des outils logistiques nécessaires. À cette condition seulement, elle peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

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