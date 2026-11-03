Le Parlement, réuni en ses deux Chambres, a tenu lundi 2 novembre 2026 une séance spéciale commune consacrée aux derniers développements de la cause nationale. Le contexte est chargé. Le dossier du Sahara marocain connaît des évolutions dont la portée, politique comme diplomatique, engage la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

Au nom de l'Union socialiste des forces populaires, les deux Groupes socialistes des deux Chambres ont pris la parole d'une seule voix. Leur message tient en peu de mots : « notre position constante et ferme de soutien à la justesse de notre cause nationale et de défense de l'intégrité territoriale du Royaume ». Une cause de la patrie et du peuple, ont-ils rappelé, un consensus national qui ne souffre ni surenchères ni calculs étriqués.

Le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, El Hassan Lachguar, a posé le cadre d'emblée. Pour lui, la marocanité du Sahara n'est pas une simple position politique. C'est une vérité enracinée, que confirment l'histoire et la géographie. Elle se lit dans les liens d'allégeance, dans la continuité humaine, sociale et culturelle qui unit les habitants des provinces du Sud au reste des Marocains. Elle se constate, enfin, sur le terrain.

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Sur ce point, les deux groupes ont souligné les mutations profondes, économiques, sociales et urbaines, qu'ont connues ces provinces. Laâyoune, Dakhla, Smara, Boujdour et d'autres villes sont devenues des espaces d'investissement, de grandes infrastructures, de services publics, de participation politique et de représentation démocratique. Ces provinces, ont-ils souligné, font partie intégrante du projet national et de développement du Royaume. Elles ne sont ni un dossier conjoncturel ni une carte de négociation.

L'intervention a ensuite rappelé le chemin parcouru. Des générations de Marocains ont consenti de lourds sacrifices pour la libération, l'achèvement de l'unité territoriale et la défense de la souveraineté. Ce combat fut conduit par feu Mohammed V, poursuivi par feu Hassan II et il est aujourd'hui mené par S.M le Roi Mohammed VI avec sagesse, clairvoyance, fermeté de principes et réalisme dans les initiatives.

Le coeur de l'intervention portait sur la décision du Conseil de sécurité de ne pas proroger le mandat de la MINURSO. Pour les élus ittihadis, il ne s'agit ni d'un incident de procédure ni d'une étape passagère. Ils y voient un tournant, un signe fort vers la clôture définitive du dossier au sein des Nations unies.

35 ans se referment. À la gestion d'un conflit entretenu succède, souligne El Hassan Lachguar, la logique d'une fermeture qu'il faut désormais mener à son terme. Le communiqué du Cabinet Royal en dit la portée avec clarté : le contexte qui avait fait naître la MINURSO est révolu, et avec lui les raisons qui avaient transformé la cause nationale en objet de réunions périodiques, de rapports et de comptes rendus répétés. Des rituels qui n'ont jamais produit la solution que le Maroc attend depuis des décennies.

Le calendrier ajoute à la charge symbolique. Ce tournant coïncide avec la célébration de la fête de l'Unité. Les deux groupes socialistes y lisent la rupture avec l'ère de l'immobilisme et des atermoiements, l'entrée dans une phase qui ne se contente plus de gérer ce différend artificiel mais avance, avec assurance, vers sa fin.

Rien, pourtant, ne justifie le relâchement. Les ittihadis ont insisté là-dessus : les acquis imposent une responsabilité redoublée pour les protéger. Cela passe par l'unité de la position nationale, la solidité des institutions, le travail parlementaire et partisan, l'engagement de la société civile et des compétences marocaines, au pays comme à l'étranger.

La dynamique diplomatique conduite par le Maroc a permis de rallier un large soutien international à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine. Plus des deux tiers des États membres de l'ONU l'appuient désormais, parmi lesquels des membres permanents du Conseil de sécurité et des puissances influentes.

Les deux groupes ont conclu par un hommage appuyé aux Forces armées royales, dans toutes leurs composantes, qui ont protégé l'unité du pays, préservé sa sécurité et sa stabilité, et poursuivent leur mission avec vigilance, constance et abnégation. Ils ont salué les hommes déployés dans les provinces du Sud, honoré la mémoire des martyrs tombés pour défendre chaque pouce du territoire, et exprimé leur reconnaissance à leurs familles et aux anciens combattants.