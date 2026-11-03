Maroc: Boualem Sansal - Le Royaume est un pays formidable dans tous les domaines

Le Maroc est un pays formidable dans tous les domaines, a affirmé, lundi à Rabat, l'écrivain Boualem Sansal, saluant les transformations remarquables accomplies par le Royaume dans les secteurs économique, culturel, scientifique et agricole.

Le Royaume jouit d'une belle image à l'international, a-t-il relevé, mettant en avant la stratégie de développement « porteuse de succès », adoptée par le Maroc.

Le Royaume est devenu un pays émergent qui a décollé et su se développer, a-t-il assuré dans une déclaration à la presse à l'occasion d'une rencontre littéraire organisée à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, relevant de l'Université Mohammed V de Rabat.

L'écrivain a souligné l'importance du rayonnement international du Maroc et de son attractivité auprès des investisseurs, des artistes et des intellectuels.

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Évoquant sa rencontre avec les étudiants, l'écrivain a insisté sur le rôle essentiel de la littérature dans l'éveil des consciences, la réflexion critique et la circulation des idées, tout en mettant en avant la contribution des intellectuels au rapprochement entre les peuples.

Lors de cette rencontre initiée à l'intention des étudiants de la Faculté, M. Sansal, qui avait accordé, en juillet dernier, une interview au site d'information Le360, est revenu sur son parcours intellectuel et les circonstances qui l'ont conduit à la littérature.

Les débats ont exploré plusieurs titres phares de sa bibliographie, notamment Le Village de l'Allemand, Rue Darwin et 2084 : La fin du monde et La Légende. La rencontre a également abordé la place de la langue française au Maghreb, à travers son essai Le français, parlons-en !