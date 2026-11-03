Madagascar: Tanjombato - Une friteuse à l'origine d'un incendie

3 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Un bâtiment servant à la fois d'habitation et de commerce a pris feu à Malaza, dans la commune rurale de Tanjombato, district d'Antananarivo Atsimondrano, le 1er novembre 2026, vers 18 h 45.

Selon une source auprès des forces de l'ordre, l'alerte a été donnée par des riverains. Ces derniers ont indiqué avoir tenté de joindre les sapeurs-pompiers, sans obtenir de réponse. Une unité spéciale de la Police nationale de Tanjombato s'est immédiatement rendue sur place pour participer à l'extinction du feu et sécuriser les alentours afin d'empêcher la propagation des flammes.

Grâce à cette intervention rapide, le feu a été maîtrisé en peu de temps et les dégâts sont restés limités. Une friteuse ainsi que des marchandises destinées à la vente ont notamment été endommagées. Selon les explications du propriétaire des lieux, le feu est parti de la friteuse. Aucun blessé ni décès n'a été déploré. La situation était entièrement revenue à la normale après l'intervention des forces de l'ordre.

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