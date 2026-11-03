Madagascar: Patrimoine touristique - Le site du Cirque Rouge menacé d'envahissement

La gestion et la sécurité du site du Cirque Rouge, au Grand Pavois, sont confiées à la commune rurale de Belobaka, dans le district de Mahajanga II, depuis juin 2025.

La commune urbaine de Mahajanga et le Fonds Lovako, relevant du ministère de la Culture et de la Communication, en assurent, quant à eux, la cogestion. Les retombées obtenues seront partagées.

Depuis l'an 2000, de nombreux visiteurs s'intéressent au site, qui est aujourd'hui l'un des lieux touristiques incontournables de la région Boeny. La construction de maisons à l'intérieur et aux abords du site constitue une grave menace pour sa conservation.

Vendredi, les représentants de la direction régionale de la Culture et de la Communication (DIRCC) Boeny, de la direction régionale de l'Aménagement du territoire (DRTA) Boeny, des antennes Lovako Boeny, de l'Office régional du tourisme de Boeny (ORTB), de la région Boeny ainsi que de la commune rurale de Belobaka ont effectué une visite du site touristique et naturel du Cirque Rouge.

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Ce patrimoine national protégé est menacé par des occupations de terrain et des risques d'accaparement foncier. L'utilisation des terrains situés autour du Cirque Rouge soulève également des difficultés.

Des projets de construction de routes sont en cours et des boutiques d'artisanat malgache sont installées à l'intérieur du site.

En raison de l'absence d'accès à son terrain situé à l'arrière du cirque, un particulier a demandé l'ouverture d'une route traversant le site touristique. Il a déclaré avoir déposé une demande, mais n'avoir encore reçu aucune réponse.

Par ailleurs, une autre route a été ouverte et traverse l'aire de stationnement réservée aux visiteurs, à l'intérieur du site.

Selon Tantely Lasy Gasy, qui déclare être propriétaire du terrain, cette route se trouve sur sa propriété privée. Il a installé un panneau interdisant le stationnement sur place.

La résolution de ce différend apparaît dès lors urgente. Une délimitation claire du périmètre du site est nécessaire pour protéger le patrimoine et prévenir sa dégradation.

« Cette situation nécessite un examen et une coordination avec les autorités compétentes. Le ministère de la Communication et de la Culture n'est pas informé de ce projet de construction de route dans la zone du Cirque Rouge. Il est urgent et indispensable de procéder à la délimitation juridique et géographique de la zone du musée du Cirque Rouge », a déclaré le directeur régional de la Culture et de la Communication de Boeny, Tantely Fanja Rabenasolo.