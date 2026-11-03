Madagascar: Fianarantsoa - Une femme enceinte meurt sous les coups de son mari

Une mère de famille enceinte de quatre mois a été tuée à coups de chaise, avant-hier vers midi, à Talatamaty, à Fianarantsoa. Son mari est soupçonné d'être l'auteur du meurtre. Il a été immédiatement interpellé à l'arrivée des policiers sur les lieux. Sauf changement, il devrait être déféré devant le tribunal aujourd'hui. De son côté, la Police nationale locale avait déjà pris des dispositions pour éviter tout débordement ou mouvement de colère, notamment une éventuelle vindicte populaire à la suite de ce drame.

Les violences ont opposé les deux conjoints, un homme de 25 ans et son épouse âgée de 35 ans. Le couple avait un enfant de 5 ans et attendait un deuxième bébé, qui a également perdu la vie avec sa mère. Les faits se sont produits en pleine journée, aux alentours de 11 heures.

Malgré le calme qui régnait dans ce quartier peu fréquenté, des témoins ont été alertés par des cris. Ils ont alors accouru avant de prévenir les policiers chargés de la régulation de la circulation, qui se trouvaient sur la route.

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« Selon les informations recueillies, le couple était originaire de Sakaraha et séjournait depuis environ une semaine chez des membres de sa famille, dans une maison familiale à Fianarantsoa. Ils envisageaient d'emmener l'homme à Antananarivo afin qu'il puisse y recevoir des soins.

Un différend lié à un manque d'argent avait éclaté entre les deux époux dès samedi et s'était poursuivi dimanche. L'homme a ensuite fait sortir leur enfant de 5 ans, avant que les deux conjoints ne s'enferment dans la maison. C'est à l'intérieur que le meurtre s'est produit », a expliqué la police chargée de l'enquête.

Toujours d'après les informations communiquées par les enquêteurs, « la mère de famille a été découverte gisant dans son sang à l'intérieur de la maison. Sa tête était fracassée à la suite de coups portés avec une chaise. Des objets avaient également été détériorés, notamment la chaise qui a servi à la tuer ».

L'interpellation du suspect s'est déroulée sans difficulté particulière. Les habitants s'étaient rapidement rassemblés sur les lieux, empêchant ainsi l'homme de prendre la fuite. Les policiers sont également intervenus à temps.