Madagascar: Association - Coeur et Conscience célèbre deux décennies d'engagement

L'ONG Coeur et Conscience célèbre cette année ses 20 ans de présence et d'action à Madagascar (2006-2026). Une étape symbolique marquée officiellement, en fin de semaine dernière, par une cérémonie organisée dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.

À cette occasion, l'ONG a tenu à mettre à l'honneur les pères responsables et les jeunes générations qui contribuent à faire vivre ses valeurs. Des certificats de reconnaissance et des primes d'encouragement leur ont été remis en signe d'appréciation de leur engagement et de leurs efforts. Cette distinction récompense notamment leur participation aux différentes compétitions organisées dans le cadre des festivités.

Cette célébration marque également le passage de Coeur et Conscience à l'âge adulte. Une maturité qui se mesure notamment à travers le parcours des nombreux enfants accompagnés par l'organisation, dont certains ont aujourd'hui réussi leur insertion et construit leur avenir.

C'est notamment le cas de Francia Vavihely, parrainée par l'ONG dès 2007, alors qu'elle était encore une jeune fille. Aujourd'hui, elle occupe le poste de coordinatrice générale de l'organisation, après avoir obtenu un diplôme de master 2 à l'université.

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Une autre ancienne bénéficiaire s'est également distinguée sur la scène internationale en obtenant le titre de lauréate internationale au Canada, à l'Université du Québec. Sa persévérance lui a par ailleurs permis de bénéficier d'une bourse d'études.

À ce jour, l'organisation accompagne encore mille deux cents enfants, répartis dans les meilleurs établissements scolaires de la ville d'Antsiranana, de la maternelle jusqu'à l'université.

L'action de l'ONG ne se limite pas au soutien scolaire. En 2011, elle a notamment mis en place le « Club des pères responsables », un programme visant à sensibiliser les chefs de famille à leur rôle dans l'éducation de leurs enfants, à travers des séances de formation.

Initialement constitué de quinze membres, le club a évolué en 2013 pour devenir l'Assemblée des pères responsables, réunissant alors cent dix-neuf adhérents. Le mouvement compte aujourd'hui quatre cents membres à Antsiranana.