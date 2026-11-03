Madagascar: Europe, réveille-toi !

C'était en 2020, mais qui s'en souvient. Pourtant, dès 2017, Douglas Murray, un journaliste du Sunday Times, écrivait dans «L'étrange suicide de l'Europe. Immigration, identité, islam» : d'ici la moitié de ce siècle, il est plus que probable que la Chine ressemblera encore à la Chine, l'Inde à l'Inde...Mais, au rythme auquel elle change, l'Europe ne pourra plus ressembler à ce qu'elle était il y a juste quelques décennies.

Il y a plus longtemps encore, en 1973, Alain Peyrefitte lançait son célèbre «Quand la Chine s'éveillera...(le monde tremblera)». Aujourd'hui, c'est pour cette Europe, que l'on aime pour ce qu'elle sut être elle-même, que le monde tremble.

Lesbos, mais également Samos, Chios, Leros, Kos...autant d'îles grecques face à la Turquie qui a décidé d'envahir à sa façon l'Europe. Sur l'île de Lesbos, le camp de Moria avait été ouvert en 2015 à 13.000 migrants, venus de Syrie, d'Afghanistan et d' Afrique, s'y entassent dans des installations prévues pour 4.000 personnes.

Les pompiers grecs parlent de plusieurs départs de feu, y compris à l'intérieur du camp dont l'accès avait d'abord été interdit par les migrants. Ceux-ci ont compris le truc : le martyre, la compassion, le sésame.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une ancienne ministre (socialiste) française tweete : «Europe, réveille-toi, hors une juste répartition de ces réfugiés et une humaine protection, pas de salut» ; une responsable Oxfam exige «que les gens soient accueillis et relocalisés entre les États membres» ; le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés demande au gouvernement grec (conservateur) de transférer les demandeurs d'asile sur le continent.

Les «indigènes» de Lesbos, dont on allait oublier l'existence, refusent la construction de nouveaux camps de migrants sur leur île. Les Grecs continentaux, déjà eux-mêmes en situation économique précaire, ont justement voté pour un gouvernement conservateur pour leur épargner le fardeau de ces millions d'étrangers : étrangers racialement, étrangers culturellement, étrangers religieusement.

La Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Croatie, ont clairement dit non à l'accueil des migrants. Les dirigeants allemands et français, sans qu'on sache ce qu'en pensent les Allemands ou les Français, se disent prêts à accueillir un quota supplémentaire de migrants. Quel est le seuil de tolérance, pour une intégration réelle ; pour éviter la formation de ghettos communautaires aussitôt noyautés par les fondamentalistes islamistes ; pour éviter la dilution jusqu'à la disparition de la société d'accueil elle-même ?

La Mare Nostrum méditerranéenne est cette mer où la certaine idée de l'Europe va se noyer. Ce qui avait été stoppé à Poitiers (732) et Vienne (1529) a pris le visage de millions de réfugiés, chassés justement par l'État islamique : Daech, certainement un ami qui te veut du bien, Europe.