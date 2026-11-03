Madagascar: Complexe sportif ambondrona - Un étudiant meurt électrocuté

3 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

La communauté estudiantine anjouanaise de Mahajanga est en deuil.

Antoyillah Ben Ouidad Assinadi, âgé d'environ 19 ans et originaire de Moya, à Anjouan, est décédé samedi dernier à Mahajanga.

Le drame s'est produit lors d'un match organisé dans le cadre d'un tournoi entre étudiants anjouanais, au complexe sportif du campus de l'université de Mahajanga. Le jeune homme a été victime d'une électrocution. Évacué vers une clinique privée à Mazava Huile, il n'a pas survécu.

L'étudiant était inscrit en première année à la Faculté des sciences et techniques de l'environnement (FSTE). Il devait également prendre connaissance de ses résultats universitaires ce même samedi.

Sa famille a décidé de rapatrier sa dépouille à Anjouan. Des représentants diplomatiques et des autorités locales à Mahajanga se sont rendus au domicile du défunt pour présenter leurs condoléances.

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