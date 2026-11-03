Madagascar: Aménagement du territoire - De nombreux citoyens ignorent leurs droits

À l'occasion du mois de l'urbain et de la Journée mondiale de l'habitat, une journée portes ouvertes a été organisée autour de l'aménagement du territoire. Une initiative visant à rapprocher l'administration du public et à mieux faire connaître les droits, les démarches administratives et les obligations qui encadrent la construction et l'occupation de l'espace.

Des droits méconnus, des procédures parfois ignorées et des obligations réglementaires souvent mal maîtrisées. En matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, le déficit d'information demeure un véritable défi. C'est précisément pour combler ce manque que cette journée portes ouvertes a mis l'accent sur la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

À travers différents exposés, le public a pu découvrir les dispositifs qui encadrent l'organisation et l'utilisation de l'espace urbain. Parmi les sujets abordés figurent notamment les procédures d'obtention du permis de construire, les autorisations de transaction immobilière et de morcellement, les permis de lotir, de démolir et d'habiter, ainsi que les démarches relatives au découpage général.

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Les outils de planification urbaine ont également été présentés, notamment le Plan d'urbanisme directeur (PUDi) et le Plan d'urbanisme de détail (PUDé). Ces documents constituent des références essentielles pour organiser le développement des villes, encadrer les constructions et prévenir les occupations anarchiques de l'espace.

Connaître ses droits, mais aussi ses obligations. C'est l'un des messages forts de cette initiative, notamment menée par la direction régionale de l'aménagement du territoire et des services fonciers de la Diana, à la fin de la semaine dernière.

Les différentes interventions des techniciens ont également porté sur les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions réglementaires. Une manière de rappeler que les opérations de construction, de démolition ou de morcellement ne peuvent se faire en dehors du cadre légal.