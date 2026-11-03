Tunisie: Marchés publics - Kaïs Saïed réclame une réforme profonde pour accélérer les projets

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé à une refonte en profondeur de la législation tunisienne sur les marchés publics afin de lutter contre la corruption, de réduire les délais de réalisation des projets et de mettre fin aux dysfonctionnements qui freinent le développement des infrastructures. Il a également évoqué plusieurs projets stratégiques, notamment la construction d'un pont reliant l'île de Djerba.

Lors d'une réunion tenue lundi 2 novembre 2026 au palais de Carthage avec le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, également chargé de l'intérim du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, le chef de l'État a passé en revue plusieurs dossiers liés aux infrastructures et aux projets publics.

Marchés publics en Tunisie : vers une réforme globale de la législation

Selon un communiqué de la présidence de la République, Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de moderniser le cadre juridique régissant les marchés publics, estimant que les textes actuellement en vigueur ne répondent plus aux exigences de la situation.

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Cette réforme devra concerner l'ensemble des secteurs économiques et administratifs, et ne pas se limiter aux seuls projets d'infrastructure.

L'objectif est notamment de renforcer la transparence, de prévenir les pratiques frauduleuses et de raccourcir les délais d'exécution des projets publics.

Le président de la République a, dans ce contexte, dénoncé les retards accumulés sur plusieurs chantiers ainsi que les irrégularités et les pratiques de corruption constatées dans certains marchés.

Infrastructures : plusieurs projets routiers examinés

La réunion a également permis d'examiner l'état d'avancement de plusieurs projets d'infrastructure à travers le pays.

Parmi les dossiers évoqués figure la route reliant la Tunisie à l'Algérie, dont les travaux seraient en phase d'achèvement, selon la présidence de la République.

Le chef de l'État s'est également intéressé à plusieurs projets routiers dans les régions intérieures, notamment ceux qui accusent des retards importants ou présentent des défaillances techniques peu après leur mise en service.

Kaïs Saïed a souligné la nécessité de remédier à ces dysfonctionnements afin d'améliorer la qualité des infrastructures et de garantir une meilleure utilisation des ressources publiques.

Djerba : un projet de pont pour remplacer les bacs et la route romaine

Autre dossier majeur abordé lors de cette rencontre : le projet de construction d'un pont destiné à relier l'île de Djerba au continent.

Cette infrastructure, évoquée par le président de la République, aurait vocation à remplacer les liaisons actuelles assurées par les bacs et la chaussée romaine.

Selon le communiqué présidentiel, un tel ouvrage permettrait de faciliter les déplacements entre l'île et le continent et de mettre fin aux longues attentes auxquelles sont régulièrement confrontés les voyageurs.

Le chef de l'État a insisté sur l'urgence d'apporter des solutions durables aux difficultés de transport et de mobilité rencontrées par les citoyens.

Désenclavement des régions : une priorité nationale

Au-delà des grands projets d'infrastructure, Kaïs Saïed a réaffirmé la nécessité de désenclaver les régions de l'intérieur et de réduire les disparités territoriales.

Il a rappelé que la Tunisie dispose d'importantes richesses naturelles réparties sur l'ensemble de son territoire, regrettant que plusieurs régions soient restées longtemps marginalisées malgré leur potentiel économique.

Le président de la République a ainsi appelé à accélérer la réalisation des projets susceptibles d'améliorer les conditions de vie des habitants et de favoriser le développement régional.

Kaïs Saïed : la Tunisie engagée dans une course contre la montre

En conclusion, le chef de l'État a estimé que la Tunisie se trouvait dans une véritable course contre la montre pour concrétiser les aspirations de sa population.

Il a réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes et à accélérer la réalisation des projets structurants, assurant que de nouvelles décisions et réalisations interviendront.

Selon Kaïs Saïed, la volonté et la détermination du peuple tunisien constituent les principaux leviers permettant de relever les défis actuels et de transformer les ambitions nationales en réalisations concrètes.