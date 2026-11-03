Tunisie: Le président Saïed - Temps pour réviser la législation sur les marchés publics

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a appelé à réviser en profondeur la législation régissant les marchés publics.

C'était lors d'une réunion tenue, lundi, au palais de Carthage, avec le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, chargé de l'intérim du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Salah Zouari.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'Etat a précisé que cette révision doit viser tous les secteurs et pas seulement les infrastructures afin de lutter contre la corruption, limiter les dérives et écourter les délais de réalisation des projets.

Tout en soulignant que les textes en vigueur sont dépassés par le temps, il a cité le non-respect des délais d'exécution de plusieurs projets et les pratiques de fraude et de corruption relevées dans certains marchés.

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La rencontre a permis aussi de passer en revue plusieurs projets d'infrastructure, tout particulièrement, la route reliant la Tunisie à l'Algérie dont les travaux touchent à leur fin.

Elle a également porté sur la construction de plusieurs routes à l'intérieur du pays dont certains chantiers restent encore inachevés ou qui ont révélé de sérieuses défaillances peu après leur livraison.

Le président Saïed a, en outre, évoqué le méga-projet de construction d'un pont pour relier l'île de Djerba en remplacement des bacs et de la route romaine.

Cet ouvrage mettrait fin à la souffrance quotidienne des voyageurs, selon le communiqué.

Tout en soulignant la nécessité de désenclaver plusieurs régions, le chef de l'Etat a insisté sur l'urgence de mettre fin aux souffrances des citoyens confrontés à de longues attentes et aux difficultés de déplacement.

Il a rappelé que la Tunisie regorge de richesses naturelles dans toutes ses régions, ajoutant que celles-ci longtemps négligées n'ont pas empêché le désespoir et l'exclusion des habitants de plusieurs régions.

La Tunisie mène une course contre la montre, a affirmé le président Saïed, soulignant que le peuple tunisien qui a longtemps sacrifié pour se libérer est capable de réaliser ses aspirations et de rendre possible ce qui semblait impossible.

Les réalisations sont à venir, de même que les décisions qui les précéderont, a-t-il assuré, réaffirmant l'engagement à aller de l'avant sur la voie de la concrétisation des aspirations du peuple tunisien tant que la volonté est libre et la détermination est toujours inflexible.