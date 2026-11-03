Ile Maurice: Une fillette d'un an succombe à une grave lésion intestinale, son beau-père interpellé

Le décès d'une enfant âgée d'à peine un an suscite de nombreuses interrogations à Roche-Bois. La petite fille a rendu son dernier souffle dans la soirée du dimanche 1er novembre, après une dégradation soudaine de son état de santé. L'autopsie a révélé une lacération de l'intestin. Le concubin de sa mère a été arrêté par la police, qui cherche à déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Les événements remontent à dimanche soir. Selon les premiers renseignements recueillis par les enquêteurs, l'enfant présentait des problèmes de santé depuis plusieurs jours. Son état se serait toutefois brusquement aggravé au cours de la journée. Alertés, les services d'urgence se sont rendus au domicile familial. Malgré l'intervention d'une équipe du SAMU, les secouristes n'ont pu que constater le décès de l'enfant.

L'examen post-mortem pratiqué par le médecin légiste a permis d'établir que la fillette avait succombé à une lacération de l'intestin. Cette conclusion médico-légale constitue désormais un élément central des investigations policières.

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Dans la foulée, le concubin de la mère a été interpellé et placé en état d'arrestation dans le cadre de cette affaire. Les enquêteurs tentent notamment de reconstituer les dernières heures de l'enfant et de comprendre dans quelles circonstances elle aurait subi cette grave blessure interne.

La possibilité d'un acte malveillant n'est pas écartée à ce stade de l'enquête. Les policiers devront établir si les lésions constatées sont liées à un éventuel acte de violence ou à d'autres circonstances.