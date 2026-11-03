Sénégal: Hausse de 48% du résultat net de la société TotalEnergies Marketing Sénégal au premier semestre 2026

3 Novembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le résultat net après impôts de la société TotalEnergies Marketing Sénégal a enregistré une hausse de 48% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ce rapport un résultat net de 4,516 milliards FCFA contre 3,058 milliards FCFA au premier semestre 2025.

Concernant le chiffre d'affaires, il connait une baisse de 11%, passant de 235 milliards FCFA au 30 septembre 2025 à 209,357 milliards FCFA au 30 juin 2026. La direction de TotalEnergies Marketing Sénégal explique ce repli par l'effet combiné de la baisse des volumes commercialisés à l'exportation et de la baisse des prix des carburants à la pompe intervenue en décembre 2025.

Pour sa part, le résultat d'exploitation connait une hausse de 84% à 7,348 milliards FCFA contre 3,995 milliards FCFA à fin juin 2025. Le résultat financier affiche un solde de -316 millions FCFA contre +588 millions FCFA au premier semestre 2025, soit une forte baisse de 154%. Quant au résultat des activités ordinaires, il s'est rehaussé de 53% à 7,031milliards FCFA contre 4,583 milliards FCFA au 30 juin 2025.

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