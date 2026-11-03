Congo-Kinshasa: James Swan à Goma pour des consultations avec les représentants du FRN

Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la MONUSCO, James Swan, a entamé, lundi 2 novembre, une visite à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, dans le cadre de ses consultations régulières dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon la Mission onusienne, qui a annoncé son arrivée sur ses réseaux sociaux, ce déplacement intervient dans le contexte de la création du Front pour la refondation de la nation (FRN), dirigé par l'ancien président Joseph Kabila et présenté par ses initiateurs comme le mouvement ayant succédé à l'Alliance Fleuve Congo (AFC)/M23.

Durant cette visite, James Swan prévoit d'engager des contacts avec les représentants du FRN, dans la continuité des échanges que la MONUSCO entretenait avec déjà avec l'AFC/M23, alors dirigé par Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa.

Protection des civils et suivi du cessez-le-feu

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D'après la MONUSCO, ces consultations s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de son mandat, notamment en matière de protection des civils, d'accès humanitaire et d'appui aux mécanismes de suivi et de vérification du cessez-le-feu.

Parmi ces dispositifs figure le Mécanisme conjoint de vérification élargi Plus (MCVE+), désigné en anglais par le sigle EJVM+. Ce mécanisme, mis en place dans le cadre des efforts de suivi du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23, est chargé de vérifier les violations présumées de la trêve et de suivre son application sur le terrain.

Il assure également le suivi de la situation sécuritaire et humanitaire dans les zones concernées par le conflit.