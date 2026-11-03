Congo-Kinshasa: Une cinquantaine d'ex-otages des ADF libérés dans la forêt de Malembi en Ituri

Près de cinquante personnes retenues depuis plusieurs semaines par les rebelles des ADF ont retrouvé la liberté dans la forêt de Malembi, à environ 130 kilomètres de Mambasa-centre, en territoire de Mambasa (Ituri). Certaines ont rejoint les positions de l'armée congolaise, tandis que d'autres ont regagné directement leurs localités d'origine.

Selon des sources de la société civile, citant le chef du groupement de Malembi, ces libérations sont intervenues à la suite de récents affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les combattants des ADF.

Après leur libération, plusieurs ex-otages ont rejoint les positions militaires avant d'être acheminés vers Mambasa. D'autres sont retournés directement dans leurs villages ou leurs campements.

Les personnes libérées ont passé entre deux et trois mois en captivité. Certaines avaient été enlevées dans les localités de Nduye et de Malembi, tandis que d'autres ont été interceptées sur la route à la suite d'une panne de moto.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une cérémonie officielle de remise à leurs familles a été organisée ce lundi 2 novembre à Mambasa-centre. À cette occasion, vingt-neuf ex-otages ont été présentés à la population en présence des autorités territoriales et des responsables militaires.

Cette libération intervient dans un contexte marqué par la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés actifs dans la région de Mambasa et de Beni.