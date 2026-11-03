Sénégal: Les députés convoqués en session plénière ce mardi

3 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Après le rejet vendredi dernier, pour la seconde fois en Commission des finances et du contrôle budgétaire, du projet de loi de finances rectificative (Lfr) pour l'année 2026, les députés sont convoqués en session plénière, le mardi 3 novembre 2026, pour son examen.

Les députés sont convoqués en séance plénière le mardi 3 novembre 2026 à 10 heures pour examiner le projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative (Lfr) pour l'année 2026, indique un communiqué de l'Assemblée nationale, daté du 30 octobre.

Le texte sera défendu par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba. La plénière intervient au lendemain du second rejet du projet par la Commission des finances et du contrôle budgétaire, réunie le vendredi 30 octobre 2026. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026, la Commission des finances et du contrôle budgétaire a tenu deux séances, les 20 et 23 octobre 2026.

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Insatisfaits des réponses apportées à leurs préoccupations par le gouvernement dans un premier mémorandum, les membres de ladite Commission avaient rejeté le texte, le vendredi 23 octobre dernier. À la demande du gouvernement qui a invoqué l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour renouer le fil du dialogue, la session plénière convoquée le mardi 27 octobre pour l'examen de la Lfr 2026 a été ajournée.

Par courrier en date du 26 octobre 2026, le président de la Commission a saisi le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan d'une demande d'informations complémentaires, accompagnée d'un mémorandum précisant les points restants à examiner, notamment ceux portant sur les investissements prioritaires, le pouvoir d'achat, la transparence des dépenses publiques, le déficit et la dette.

Toujours insatisfaite des réponses et des éléments justifiant les arbitrages budgétaires opérés par le ministère dans un second mémorandum en date du 26 octobre 2026, le texte réexaminé en commission vendredi dernier a encore été rejeté.

Dans un communiqué publié le 31 octobre, le ministère de l'Économie des Finances et du Plan avait pris acte de cette décision. Tout en regrettant l'absence d'amendement ou de contreproposition de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, Cheikh Diba a réitéré sa disponibilité pour poursuivre en plénière les échanges avec les députés de la majorité Pastef/Les Patriotes.

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