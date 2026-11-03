Gabon: Tournée de vulgarisation du PNCD - Louise Pierrette Mvono à la rencontre des élus de la Ngounié et du Moyen-Ogooué

La Ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a achevé une tournée de travail dans les provinces de la Ngounié et du Moyen-Ogooué, consacrée à la présentation du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD).

Au cours de son séjour, la membre du Gouvernement s'est entretenue avec les Gouverneurs et les élus locaux pour leur expliquer la vision de développement portée par le Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers ce document stratégique pour la 5ème République.Point d'orgue de cette mission : la remise officielle du PNCD.

Ce document de référence de 148 pages, qui trace le chemin du développement du Gabon pour les prochaines années, a été remis officiellement aux autorités provinciales et aux élus locaux.

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Chaque récipiendaire s'est dit honoré de recevoir cet outil de planification. " La présence de Madame la ministre de la Planification nous honore à divers niveaux. Son esprit d'écoute, la considération et l'interêt qu'elle a pour ses interlocuteurs que nous sommes, est la preuve qu'elle est une grande dame, une mère qui participe honnêtement à bâtir ce pays comme le veut le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est vous dire combien, je suis fier de cette, fier de savoir qu'elle est Gabonaise."confesse un ancien vénérable Sénateur.

À leur tour, ils ont pris l'engagement de s'approprier son contenu, en le parcourant page à page, afin de mieux l'implémenter au niveau local.

Une démarche qui vise à assurer une appropriation collective du PNCD, de la base au sommet, pour une mise en oeuvre cohérente de la vision de développement du Chef de l'Etat sur l'ensemble du territoire national.