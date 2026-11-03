Gabon: Libreville - L'Union des Filles et Femmes de Minvoul (UFFM) officiellement lancée, plus de 316 femmes déjà mobilisées

C'est dans la capitale gabonaise que l'Union des Filles et Femmes de Minvoul (UFFM) a officiellement lancé ses activités le week-end dernier. Un événement fort en symbole qui a réuni, à Libreville, les filles et femmes originaires de Minvoul ( département du Haut Ntem, dans la province du Woleu-Ntem) résidant dans le Grand Libreville et venues de l'intérieur du pays. Un rêve qui devient enfin réalité.

Portée par une conviction forte, l'UFFM part du principe qu'aucune communauté ne peut véritablement se développer sans l'épanouissement et l'autonomisation de sa composante féminine.

L'association se veut inclusive et rassembleuse. Elle est ouverte à :

Toutes les filles et femmes natives de Minvoul ;

Et toutes les femmes ayant pour époux un fils de Minvoul.

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L'UFFM est née d'un constat : trop de jeunes filles et de femmes disposent de talents et de volonté, mais manquent d'accompagnement et de moyens pour s'émanciper.

L'ambition de la nouvelle association est donc de contribuer à l'émergence de femmes autonomes, instruites et entreprenantes, en promouvant trois axes majeurs : l'éducation de la jeune fille, l'entrepreneuriat féminin et le leadership.

Le rêve le plus grand porté par l'UFFM est celui de la durabilité : que dans 10, 20 ans, les filles et femmes de Minvoul puissent toujours trouver au sein de cette organisation un espace de solidarité, d'écoute et d'entraide intergénérationnelle, où qu'elles se trouvent.

Si le lancement s'est fait à Libreville, c'est bien tout Minvoul qui est concerné. Preuve de l'adhésion massive au projet, l'association compte déjà plus de 316 membres pour ses débuts.

Une mobilisation exceptionnelle qui fait de l'UFFM, dès sa naissance, une force féminine incontournable pour le développement de Minvoul.