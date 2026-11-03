Congo-Kinshasa: Présentation du rapport 2026 - Patrick Muyaya encourage JED à promouvoir l'exercice d'une presse libre et responsable

Le Directeur de cabinet au ministère de la Communication et Médias, Me Nicolas Lianza Likwale, a représenté le Ministre Patrick Muyaya Katembwe, en déplacement, à la présentation du rapport annuel 2026 de Journaliste en Danger (JED), ce lundi 2 novembre, à l'Hôtel Memling, à Kinshasa. La rencontre était placée sous le thème « Combattre les rumeurs sur Ebola : transparence sanitaire, confiance des communautés et dialogue avec les médias ».

Dans son message, le directeur de cabinet du Ministre de la Communication et Médias a salué l'engagement de JED en faveur de la liberté de la presse et de la protection des journalistes. Il a souligné que la désinformation autour de la maladie à virus Ebola compromet les efforts de prévention, alimente la méfiance envers les structures sanitaires et fragilise la riposte épidémique.

Patrick Muyaya a mis en avant le rôle essentiel des médias, particulièrement des radios communautaires, dans la sensibilisation des populations grâce à leur proximité et à l'utilisation des langues locales. Le ministère poursuit ainsi sa collaboration avec celui de la Santé publique pour assurer une communication sanitaire régulière, transparente et accessible, conformément à la dynamique impulsée par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka.

Abordant la liberté de la presse, le Ministre a attiré l'attention sur les menaces, les arrestations arbitraires, les intimidations et les pressions auxquelles sont confrontés les journalistes, particulièrement dans l'Est du pays. Il a encouragé JED et les organisations professionnelles à renforcer la documentation des violations, tout en garantissant la confidentialité des témoignages, l'anonymat des personnes exposées et la sécurité des sources.

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Revenant sur la Table ronde nationale Médias - Justice - Sécurité du 12 octobre 2026, Patrick Muyaya a rappelé que les travaux avaient dégagé trois priorités : la responsabilité éditoriale et pénale, l'identification professionnelle des journalistes et leur protection. Présentées au Conseil des ministres du 23 octobre, les recommandations doivent désormais être traduites en actions concrètes par les institutions concernées.

Concernant la Carte d'identité professionnelle des journalistes, le ministère entend apporter un accompagnement technique à l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC) pour numériser et dématérialiser sa délivrance. Cette démarche vise à fiabiliser l'identification des professionnels des médias, dans le respect des textes en vigueur et de l'autonomie de l'UNPC, conformément notamment à l'Ordonnance-loi n° 23/009 du 13 mars 2023.

Le Ministre a également réaffirmé la disponibilité de son ministère à contribuer au renforcement du Mécanisme de protection des journalistes initié par JED, notamment par une meilleure coordination entre les institutions concernées. Il a encouragé les organisations professionnelles à sensibiliser les journalistes à l'obtention de leur carte professionnelle afin de faciliter le traitement des alertes et de renforcer la prévention des risques.

« C'est le journalisme qui est en danger », a rappelé Patrick Muyaya, insistant sur la nécessité de promouvoir un journalisme professionnel et responsable.

Il a souligné que la liberté de la presse, garantie par la Constitution, doit s'exercer dans le respect de la loi, de l'éthique et de la déontologie, tout en réaffirmant l'obligation des autorités de garantir la sécurité des journalistes. À travers cette démarche, le ministère de la Communication et Médias entend poursuivre le dialogue avec les organisations professionnelles et contribuer à un environnement médiatique favorable à une information fiable et respectueuse des droits fondamentaux.