Congo-Kinshasa: Kolwezi - Louis Watum lance un nouveau modèle de cohabitation minière

Le Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, est passé à l'action ce lundi 2 novembre 2026 sur le site minier de Mulondo, situé à environ 42 kilomètres au sud-est de Kolwezi, dans le territoire de Mutshatsha, province du Lualaba. En présence du ministre provincial des Mines et de la commission interservices chargée de l'assainissement du secteur minier, il a procédé à la mise en oeuvre de la solution permettant la réinstallation des exploitants artisanaux regroupés au sein de la coopérative minière COMIKAN.

Cette intervention met fin à plus d'une année d'interruption des activités artisanales sur ce site, après le départ forcé des exploitants à la suite de l'arrivée du nouvel opérateur, PAJECLEM, propriétaire du site autrefois exploité par la société CHEMAF.

Au-delà de la réinstallation, cette démarche marque une nouvelle étape dans la politique d'assainissement du secteur minier portée par le ministre Louis Watum Kabamba. L'objectif est clair : mettre fin aux conflits d'occupation et promouvoir un modèle de cohabitation organisée entre exploitation artisanale et exploitation industrielle.

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La société PAJECLEM a accepté de céder deux carrés miniers aux exploitants artisanaux de COMIKAN, permettant ainsi la reprise de leurs activités dans un espace défini. Une démarche qui consacre un principe fondamental : la reconnaissance des droits de chaque partie, mais également le respect strict de ses obligations.

Sur place, le ministre des Mines a personnellement inspecté le site, échangé avec les différentes parties et formulé des orientations visant à garantir une cohabitation durable, disciplinée et conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette initiative a été saluée par les parties concernées, qui ont marqué leur adhésion à cette nouvelle formule de collaboration. Pour les exploitants artisanaux, elle représente une opportunité de reprendre leurs activités dans un cadre mieux organisé, tandis que l'opérateur industriel conserve ses prérogatives dans le respect des engagements convenus.

Prenant la parole, le directeur général de la coopérative COMIKAN a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, au ministre des Mines ainsi qu'à toutes les autorités ayant contribué au dénouement de cette situation. Il a également appelé les exploitants artisanaux à faire preuve de responsabilité, à bannir les pratiques contraires à l'éthique et à respecter les règles encadrant leurs activités sur le site.

A Mulondo, le gouvernement entend ainsi démontrer que l'exploitation artisanale et l'industrie minière ne sont pas nécessairement antagonistes, mais peuvent coexister dans un cadre organisé, au bénéfice de l'économie nationale et des communautés locales.

Cette action s'inscrit dans la matérialisation de la vision du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, visant à restaurer l'autorité de l'État, assainir les activités minières et renforcer la bonne gouvernance du secteur.

Avec cette intervention à Mulondo, Louis Watum Kabamba envoie un signal fort : l'assainissement du secteur minier ne doit pas seulement se traduire par des mesures de contrôle et de répression, mais aussi par des solutions concrètes, négociées et durables, capables de concilier les intérêts des différents acteurs tout en faisant respecter la loi.