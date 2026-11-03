La Fondation Grâce à ma Mère (GRAME) a lancé ses activités dans la capitale du Kasaï-Oriental, le samedi 31 octobre 2026. Dans une atmosphère chargée d'émotion et d'espoir, des femmes et des jeunes filles ont répondu en nombre à l'appel d'une vision : faire de l'autonomisation socio-économique un levier de transformation pour les femmes de l'espace Grand Kasaï.

La gente féminine kasaïenne a exprimé son intérêt autour d'une ambition commune, portée par Madame Julie Nsuele Manika, présidente de la Fondation GRAME : ouvrir davantage de perspectives aux femmes et aux jeunes filles grâce à l'entrepreneuriat et à la formation.

De Kinshasa à Mbuji-Mayi, la Fondation GRAME entend accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat, et renforcer leur capacités techniques et professionnelles, dans l'objectif de leur donner des outils concrets pour développer leurs compétences, saisir de nouvelles opportunités et prendre pleinement leur place dans une économie de plus en plus compétitive.

Pour Julie Nsuele Manika, Initiatrice de la Fondation Grâce à ma Mère, le choix de l'extension de Mbuji-mayi est impulsé par l'intérêt manifesté de par les autochtones, de bénéficier d'un accompagnement de proximité et soutenu vers une autonomie sociale, professionnelle et financière.

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« Notre mission ici à Mbuji-mayi va se baser essentiellement sur la sensibilisation pour le relèvement communautaire, l'implication des femmes dans le développement économique local, le renforcement des capacités professionnelles ainsi que les formations techniques spécialisées et la réinsertion sociale et économique.

Pour Madame Diane Kena, point focal de la fondation GRAME à MBUJI-MAYI, » cette extension est un nouveau départ pour plusieurs femmes kasaïennes, qui pourront jouir des diverses opportunités qu'offre la fondation GRAME pour le développement des activités liées à l'entrepreneuriat et la formation de rattrapage. Les temps sont durs; l'avènement de la fondation GRAME dans notre ville de Mbuji-Mayi est salutaire pour plusieurs filles de notre communauté.

Au cours de cette cérémonie d'installation, un panel interactif consacré aux défis de l'autonomisation des femmes et des filles dans l'espace Grand Kasaï a été animé par des experts sectoriels. Les échanges ont abordé le poids des réalités culturelles et les obstacles qui peuvent freiner l'élan de l'autonomisation des femmes dans la province du Kasaï-Oriental, ainsi que des pistes de solutions pour y arriver et préserver l'équilibre communautaire.

Dans le cadre de la clôture de la campagne octobre Rose, Docteur Roda NSUELE a également animé une séance de sensibilisation sur cancer du sein, rappelant l'importance de l'information et de la prévention.

À Mbuji-Mayi, la Fondation GRAME ouvre ainsi un nouvel espace d'écoute, de formation et d'accompagnement des femmes vers une autonomie sociale et économique réaliste et performante. Car lorsqu'une femme accède aux compétences et aux moyens d'agir, c'est sa communauté qui se transforme.