Congo-Kinshasa: Message fort aux parlementaires de la CIRGL, Judith Suminwa - « Faisons de la paix une réalité vécue, et non une promesse répétée »

La Première Ministre de la République Démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a plaidé lundi à Dar es-Salaam, en Tanzanie, pour une participation effective des femmes aux processus de prévention et de résolution des conflits, de médiation et de reconstruction dans la région des Grands Lacs. S'exprimant à l'ouverture de la Conférence parlementaire des femmes pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs, elle a appelé les États et les institutions parlementaires à dépasser la simple représentation féminine pour garantir aux femmes une véritable influence sur les décisions politiques et sécuritaires.

« Notre ambition doit donc être claire : passer de la représentation à l'influence. Et passer de l'influence aux résultats », a déclaré la Cheffe du Gouvernement congolais devant les délégations parlementaires et les représentants des États de la région.

Cette conférence intervient vingt ans après la signature du Pacte de Nairobi sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Pour Judith Suminwa, ce rendez-vous doit permettre d'évaluer les avancées enregistrées en matière de participation politique des femmes, mais aussi de transformer les engagements régionaux et internationaux en actions concrètes.

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Hommage aux femmes victimes de l'agression rwandaise

Abordant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la Première Ministre a dénoncé les violences perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs, tout en attirant l'attention sur les conséquences de cette agression sur les femmes et les jeunes filles.

« Depuis trop longtemps, elles subissent les violences, les déplacements forcés, la peur et la perte de leurs proches. Notre pays continue de dénoncer l'agression barbare de l'Armée Patriotique Rwandaise et de ses supplétifs dont il est victime, ainsi que les violences qui frappent ses populations dans l'Est », a-t-elle déclaré.

La Cheffe du Gouvernement a rendu hommage aux femmes congolaises confrontées aux violences armées, aux déplacements forcés et à la précarité. Elle a notamment salué leur capacité à maintenir la cohésion sociale malgré les conflits.

Pour Judith Suminwa, ces femmes ne doivent pas être considérées uniquement comme des victimes des conflits, mais comme des actrices incontournables de la recherche de la paix. Elles ont besoin de sécurité, de justice, de paix et de perspectives d'avenir.

La Première Ministre a également rappelé que la paix recherchée dans la région doit reposer sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, la protection des populations civiles et l'implication effective des femmes dans la prévention des conflits, la médiation et la reconstruction.

Rappel sur l'engagement du Président Tshisekedi

Sur le plan national, Judith Suminwa a réaffirmé l'engagement de la RDC en faveur de la promotion des droits des femmes, conformément à l'article 14 de la Constitution, qui prévoit leur participation équitable à la vie nationale et aux institutions publiques.

Elle a inscrit cet engagement dans la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'elle a présenté comme un défenseur de la masculinité positive.

Elle a souligné que les dispositions légales ne suffisent pas à transformer les conditions de vie des femmes sans actions concrètes, moyens financiers et résultats visibles.

S'adressant particulièrement aux parlementaires, elle les a invités à utiliser leurs prérogatives législatives, budgétaires et de contrôle de l'action publique pour combattre les discriminations et les violences basées sur le genre, soutenir l'éducation des filles, renforcer l'autonomie économique des femmes et accompagner les populations déplacées.

« Par la loi, vous pouvez combattre les discriminations et les violences. Par le budget, vous pouvez soutenir l'éducation des filles, la santé, l'autonomie économique des femmes et l'aide aux personnes déplacées », a-t-elle insisté.

La Première Ministre a ainsi souhaité que les travaux de Dar es-Salaam débouchent sur des priorités clairement définies, un suivi parlementaire des engagements et une meilleure prise en compte de la parole des femmes directement affectées par les conflits.

« Ensemble, faisons de la paix une réalité vécue, et non une promesse répétée », a-t-elle conclu.

De l'engagement aux décisions

Prenant également la parole, le président en exercice du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (FP-CIRGL), l'Angolais Adão Francisco Correia de Almeida, a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue, la diplomatie et les solutions politiques durables face aux conflits qui continuent de fragiliser la région.

Il a salué la présence de Judith Suminwa, estimant que la participation de la Première Ministre congolaise, aux côtés des autres délégations, conférait à cette rencontre une dimension politique et une portée historique pour la région.

Importance de la paix et du leadership féminin

Ouvrant officiellement ces assises au nom de la Présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, le vice-président tanzanien, Deogratius John Ndejembi, a mis l'accent sur le rôle des femmes dans le maintien de la paix, la prévention des conflits et le développement durable.

Il a insisté sur la nécessité de leur garantir une place dans les processus de décision et les instances dirigeantes, tout en encourageant la coopération entre les États de la région pour faire face aux défis sécuritaires.

Son intervention a également souligné l'importance de la solidarité régionale et de la recherche de solutions communes aux conflits qui affectent les populations des Grands Lacs.

La cérémonie d'ouverture a réuni des responsables politiques, des dirigeants parlementaires, des représentants des États membres de la CIRGL et des partenaires internationaux autour de la contribution des femmes à la paix et au développement régional.