Congo-Kinshasa: 71 militaires des FARDC poursuivis pour révolte militaire et meurtre à Walikale

Le Tribunal militaire de garnison de Goma poursuit, ce mardi 3 novembre, à Walikale, au Nord-Kivu, l'examen du dossier impliquant 71 militaires du 3415e Régiment d'infanterie des FARDC.

Les prévenus sont notamment poursuivis pour révolte militaire, abandon de poste, dissipation de munitions de guerre et d'autres infractions. Le procès, ouvert le 26 octobre, est toujours à l'étape de l'instruction juridictionnelle.

Le nombre de prévenus est passé de 54 à 71

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Initialement engagée contre 54 militaires, la procédure a été élargie avec l'intégration du capitaine Mwinyi Justin, officier S2 du 3415e Régiment d'infanterie. Il est poursuivi pour non-dénonciation d'infraction.

Le 2 novembre, 16 autres militaires ont également été déférés devant le même tribunal, portant ainsi à 71 le nombre total de prévenus.

Les 54 premiers accusés sont poursuivis pour révolte militaire, dissipation de munitions de guerre, violation de consignes, refus d'obéissance et meurtre.

Ils sont notamment mis en cause dans les fusillades survenues les 16 et 20 octobre 2026 à Ngora, dans le groupement Waloa-Loanda. Ces événements avaient coûté la vie à deux militaires et à un civil.

Le 1er septembre dernier, dix militaires du même régiment avaient été condamnés à des peines de prison pour avoir ouvert le feu sur leur commandant de compagnie.