Congo-Kinshasa: La RVA dénonce l'occupation illégale des emprises de l'aérodrome de Muanda

Le directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), Louis-Blaise Londole Loko, alerte sur l'occupation illégale des emprises aéroportuaires dans la province du Kongo-Central. En mission à Muanda le week-end dernier, il dit avoir constaté de nombreuses constructions à proximité immédiate de la piste de l'aérodrome local, certaines situées à une centaine de mètres seulement de la piste.

Face à cette situation, il appelle le gouverneur de province, Grâce Bilolo, à faciliter la récupération des terrains appartenant à la RVA, afin de permettre la réhabilitation et la modernisation des aérodromes de Muanda et de Matadi.

La libération de ces espaces est, selon le responsable de la RVA, une condition essentielle à la mise en oeuvre du programme de réhabilitation et de modernisation des aérodromes de Muanda et de Matadi.

Ce programme s'inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures aéroportuaires en RDC, prévu par le gouvernement.