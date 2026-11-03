Congo-Kinshasa: La RVA dénonce l'occupation illégale des emprises de l'aérodrome de Muanda

3 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), Louis-Blaise Londole Loko, alerte sur l'occupation illégale des emprises aéroportuaires dans la province du Kongo-Central. En mission à Muanda le week-end dernier, il dit avoir constaté de nombreuses constructions à proximité immédiate de la piste de l'aérodrome local, certaines situées à une centaine de mètres seulement de la piste.

Face à cette situation, il appelle le gouverneur de province, Grâce Bilolo, à faciliter la récupération des terrains appartenant à la RVA, afin de permettre la réhabilitation et la modernisation des aérodromes de Muanda et de Matadi.

La libération de ces espaces est, selon le responsable de la RVA, une condition essentielle à la mise en oeuvre du programme de réhabilitation et de modernisation des aérodromes de Muanda et de Matadi.

Ce programme s'inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures aéroportuaires en RDC, prévu par le gouvernement.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.