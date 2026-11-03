Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale adopte une proposition de loi réformant le secteur sportif au pays

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, lundi 2 novembre 2026, la proposition de loi modifiant et complétant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo (RDC). Le texte a été initié par le député national Serge Chembo Nkonde, élu du territoire de Sakania, dans le Haut-Katanga, et ancien ministre des Sports.

Cette proposition de loi vise à adapter le cadre juridique du sport aux réalités et aux exigences actuelles des activités physiques et sportives. Elle modifie et complète la loi n°11/023 du 24 décembre 2011, qui compte 124 articles répartis en neuf titres.

Cette loi de 2011 encadre notamment l'organisation des activités physiques et sportives, les relations entre les pouvoirs publics et le mouvement sportif, la protection des pratiquants, les récompenses et sanctions, les ressources du mouvement sportif ainsi que la coopération internationale.

Un stade au moins dans chaque province et entité territoriale

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Parmi les principales innovations présentées dans le cadre de cette réforme figure la construction d'au moins un stade dans chaque province et entité territoriale.

Cette disposition vise à rapprocher les infrastructures sportives des populations et à favoriser la pratique des différentes disciplines sur l'ensemble du territoire national.