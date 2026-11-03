Sénégal: Louga - Serigne Ahma Mbacké invite les jeunes à s'investir dans l'agriculture

Dans un contexte marqué par le phénomène de l'émigration clandestine, Serigne Ahma Mbacké, petit-fils de Serigne Bara Mbacké, appelle les jeunes à rester au pays en s'investissant dans l'agriculture.

« Nous appelons les jeunes à s'intéresser davantage à l'agriculture, car ils peuvent y trouver leur voie. » C'est le message lancé par Serigne Ahma Mbacké, petit-fils de Serigne Bara Mbacké, ce lundi, à l'occasion d'une journée de récolte organisée dans ses exploitations agricoles situées à Coki (département de Louga).

Selon lui, il est tout à fait possible de réussir sa vie au Sénégal en cultivant la terre, plutôt que de braver les dangers de la mer dans l'espoir de rallier l'Europe. « C'est pour servir d'exemple que je me suis lancé dans l'agriculture », a indiqué Serigne Ahma Mbacké.

En effet, depuis plus d'une décennie, il s'investit dans le secteur agricole, avec l'ambition de promouvoir le travail de la terre auprès des jeunes.

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Pour cette campagne agricole, le producteur a emblavé 10 hectares d'arachide et 18 hectares de niébé. Toutefois, ses ambitions se heurtent à un manque de matériel et d'équipements agricoles, qui constitue un frein à l'amélioration de sa production.

Prenant la parole au nom des disciples de Serigne Ahma Mbacké, Mbaye Diop a d'abord remercié les populations de Coki et des localités environnantes pour leur forte mobilisation à l'occasion de cette journée de récolte. Il a ensuite plaidé pour un renforcement des moyens de production.

« Un appui en tracteur et en autres matériels agricoles permettrait de booster considérablement la production », a-t-il soutenu, tout en appelant les autorités à accompagner davantage les producteurs locaux.

Dans un contexte où l'État affiche son ambition de souveraineté alimentaire, Mbaye Diop estime qu'il est essentiel de soutenir les initiatives agricoles locales pour relever ce défi.