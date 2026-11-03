Sénégal: Mouhamed Chérif Guèye, un expert en management sacré sur la scène internationale

Le parcours de Mouhamed Chérif Guèye est marqué par l'ambition, la formation et la quête d'excellence. Expert en management, formateur et leader d'African Ingénierie, ce jeune Sénégalais s'est distingué à travers plusieurs compétitions et distinctions internationales. En 2026, il a réalisé une performance remarquable en décrochant quatre récompenses majeures en une seule année.

Parmi ces distinctions figurent son intégration au Top 100 mondial du World Book of Records de Londres, le Lauréat des Tunisia Awards, le trophée du Meilleur jeune Sénégalais de l'année ainsi que l'African Impact Awards 2026. Des reconnaissances qui mettent en lumière son parcours et son engagement en faveur de la formation et de l'accompagnement des jeunes.

Originaire de Grand-Yoff, Mouhamed Chérif Guèye reste profondément attaché à ses racines. À travers ses activités, il entend faire rayonner les compétences sénégalaises au-delà des frontières. « Le World Book of Records de Londres est une distinction prestigieuse qui prime les meilleurs dans le monde. Ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est de représenter dignement mon pays, dont c'est la victoire », confie-t-il.

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Au-delà des trophées, son engagement se mesure également à l'impact de ses initiatives. Avec le programme NIT, l'expert affirme avoir formé plus de 36 000 jeunes. Un investissement dans le capital humain qui donne une autre dimension à son parcours. « Parmi les 100 candidats qui étaient en compétition, il n'y avait que trois Africains. Donc, c'est une fierté pour toute l'Afrique », souligne-t-il.

À la jeunesse sénégalaise, Mouhamed Chérif Guèye adresse un message empreint de patriotisme : croire en ses capacités, rester au pays et contribuer à son développement. Pour lui, les réussites individuelles peuvent aussi devenir des victoires collectives, à condition qu'elles servent à ouvrir des perspectives aux générations futures.