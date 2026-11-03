Sénégal: Plus de cent bénéficiaires accompagnés par le Programme de formation école-entreprise

Cette année, le Programme de formation école-entreprise (PF2E) va enrôler cent vingt (120) jeunes de la région de Fatick pour une formation sur différents métiers. Le processus de sélection des apprenants a été bouclé lundi 02 novembre 2026 , à Fatick, en présence du chef d'antenne régionale du PF2E à Fatick. Mamadou Diedhiou est revenu en clair sur cette initiative née en 2018.

FATICK- D'ici un mois, cent vingt (120) jeunes de la région de Fatick seront formés dans cinq métiers différents. Le processus de sélection des apprenants bénéficiaires a été bouclé lundi 02 novembre 2026, à Fatick. Ce, après avoir démarré au mois de juillet dernier. Âgés entre 15 et 35 ans, les jeunes choisis seront répartis dans six classes contenant chacune vingt personnes. Le chef d'antenne du Programme de formation école-entreprise (PF2E) dans la région de Fatick est revenu hier (aujourd'hui) sur les modules à enseigner.

Selon Mamadou Diedhiou, il s'agit des métiers de producteur horticole, d'installateur d'électricité bâtiment, de carreleur au sol, d'installateur plomberie sanitaire et de producteur piscicole. Ces cinq métiers ont été retenus lors d'un comité régional de développement (CRD) consacré au programme et par la suite confirmés par la coordination du PF2E. À la fin de la formation qui va s'étaler sur dix mois, les apprenants recevront des Certificats professionnels de spécialité (CPS).

Mise en place en 2018, cette initiative promeut l'emploi des jeunes. Depuis lors, elle a connu des résultats, avec plus ou moins d'emplois créés. "Aujourd'hui, il y a seize (16) jeunes qui sont en entreprise en tant que diplômés du PF2E", rappelle son chef d'antenne régional à Fatick.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et d'après ses explications, la sélection des apprenants se fait par appel à candidature au niveau national. Ce qui leur permet de s'inscrire. "Quand nous avons reçu la liste, nous avons fait la répartition des choix que nous vérifions aujourd'hui avec l'accompagnement du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle (Caosp). Ceci étant, les sélections faites à partir du Caosp vont aboutir à la liste définitive des jeunes qui vont participer à la formation de cette année" a précisé Mamadou Diedhiou.