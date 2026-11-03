Sénégal: Les entrepreneurs investissent la nuit pour conquérir de nouveaux marchés

À la faveur des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Dakar Night Market a pris ses quartiers à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), du 31 octobre au 13 novembre. Pour cette septième édition exceptionnelle de quatorze nuits, une centaine d'exposants investissent les allées de l'université. Entre produits naturels, cosmétiques, parfums, mode et gastronomie, les entrepreneurs profitent de cette vitrine pour gagner en visibilité, rencontrer de nouveaux clients et faire découvrir leur savoir-faire. Un rendez-vous commercial et convivial qui entend donner une autre dimension à l'entrepreneuriat local.

Il n'est pas encore minuit, mais les affaires battent leur plein dans les allées de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sous les lumières des stands, les exposants accueillent les visiteurs, présentent leurs produits et répondent aux questions des curieux. Un peu partout, les senteurs se mêlent aux effluves des préparations culinaires. Des vêtements aux accessoires de mode, en passant par les produits cosmétiques et les spécialités locales, l'offre est aussi variée que les profils des entrepreneurs présents.

À l'entrée, un car rapide aux couleurs bleu et jaune rappelle le décor familier des rues dakaroises. C'est dans cette ambiance que se déroule le Dakar Night Market, un marché nocturne qui entend faire de la nuit un nouveau créneau pour le commerce et les rencontres.

L'initiative est portée par le chef Aziz, fondateur de Cowaf. À l'origine du concept, les sollicitations d'entrepreneurs, notamment ceux évoluant dans le secteur de l'alimentation, en quête d'espaces physiques pour présenter leurs produits et rencontrer leur clientèle au-delà du digital. Inspiré des marchés nocturnes découverts lors d'un voyage en Asie, le projet a progressivement pris forme avec l'ambition de devenir un rendez-vous périodique. « Ce n'est pas une foire traditionnelle où on vient et on part, mais une foire où on peut venir écouter, parler, rencontrer des gens, faire du networking, mais aussi vendre et acheter », explique-t-il.

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Habituellement organisé les vendredis et samedis, le Dakar Night Market se tient cette fois-ci sur quatorze nuits, du 31 octobre au 13 novembre, en raison des JOJ. Une prolongation qui permet d'accueillir une centaine d'exposants, contre une soixantaine lors des éditions ordinaires. Avec l'accompagnement de l'ADEPME, l'événement entend offrir davantage de visibilité aux entrepreneurs et profiter de la présence de visiteurs étrangers pour promouvoir les produits locaux. Pour le chef Aziz, l'enjeu est de permettre aux visiteurs de repartir avec des souvenirs du Sénégal, mais aussi avec des créations et des produits issus du savoir-faire de ses entrepreneurs.

Des entrepreneurs à la conquête de nouveaux clients

Parmi les exposants, Angelina Uloma Nwachukwu mise sur les produits issus de l'agriculture naturelle. Elle présente une gamme composée notamment de soins pour les mains, de produits pour les lèvres, d'huiles et de beurres. Pour elle, le Dakar Night Market constitue une occasion de se rapprocher des consommateurs et de leur faire découvrir les produits qu'elle développe. Sa troisième participation témoigne de son intérêt pour le concept.

Son engagement dans l'agriculture biologique est né d'une expérience personnelle liée à la santé, en 2015. Ce qui était au départ une passion est devenue progressivement une activité commerciale, mais aussi un moyen de s'évader du stress quotidien de son travail.

Cette édition, organisée dans le contexte des JOJ, nourrit de nouvelles attentes chez l'exposante, qui espère rencontrer davantage de clients. Elle reconnaît toutefois que la fréquentation reste encore timide en début d'événement.

Dans un autre univers, celui de la parfumerie, Fatma Fall fait également valoir son savoir-faire. A son stand, les belles effluves renseignes à suffisance sur son activité.Promotrice de la marque Joli Aroma, elle propose des parfums pour la maison, la voiture et le corps. Habituée du Dakar Night Market, où elle participe pour la quatrième fois, elle apprécie particulièrement ce format qui permet de toucher une clientèle différente. « C'est une belle expérience », confie-t-elle.

Dans un contexte marqué par les fortes chaleurs et les embouteillages en journée, les sorties nocturnes représentent, selon elle, une autre occasion pour les consommateurs de faire leurs emplettes. Même si elle ne constate pas encore une affluence exceptionnelle, elle voit dans ce rendez-vous une belle opportunité de présenter ses produits et de faire connaître sa marque.

Un marché, mais aussi un lieu de rencontres

Si les entrepreneurs viennent avant tout chercher de la visibilité et des débouchés commerciaux, les visiteurs, eux, y trouvent une occasion de joindre les emplettes à la détente. Dans les allées, les familles circulent entre les stands, découvrent les produits et profitent de l'animation.

Pour certains, le rendez-vous est devenu une habitude. Doriane, une Ivoirienne vivant au Sénégal, en est à sa septième participation. Venue en famille, elle apprécie la diversité de l'offre et l'ambiance du marché. « C'est un concept novateur. Il y a de l'ambiance, de la bonne nourriture et c'est bien car tout le monde ne peut pas venir faire des emplettes en journée. Ce sont des occasions en or », estime-t-elle.

Pour Momar Lo, la découverte s'est faite sur les réseaux sociaux. Accompagné de son épouse et de leur fille de cinq ans, il a profité de ce dimanche pour visiter les stands. « Il y a un peu de tout. Je trouve cela novateur et intéressant, surtout qu'il y a des espaces pour enfants », apprécie-t-il. Son épouse, Aminata Thiam, partage son enthousiasme devant la diversité des produits exposés. Si elle n'a encore rien acheté, les vêtements présentés sur les stands commencent déjà à la tenter.

Pour les visiteurs, le rendez-vous offre un espace de découverte et de convivialité. Une rencontre entre l'offre locale et un public que les organisateurs espèrent toujours plus nombreux.