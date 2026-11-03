Sénégal: ONU/CEFACT - Le pays prend les commandes de la facilitation du commerce mondial

Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur général de GAINDE 2000, a été élu président du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (ONU/CEFACT), pour la période 2026-2029. Une consécration pour l'expertise sénégalaise en matière de dématérialisation des procédures commerciales et une nouvelle responsabilité dans la définition des standards internationaux du commerce.

Le Sénégal accède à la présidence d'une instance stratégique des Nations unies. Ibrahima Nour Eddine Diagne a été élu, le 2 novembre 2026 à Genève, président de l'ONU/CEFACT pour un mandat de trois ans (2026-2029). Cette élection, intervenue lors de la 32e session plénière de l'organisation, consacre le parcours d'un acteur sénégalais engagé depuis deux décennies dans la transformation numérique du commerce international.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette nomination constitue une opportunité pour le Sénégal de peser davantage dans les réflexions internationales sur la facilitation des échanges, l'interconnexion des systèmes commerciaux et la modernisation des chaînes logistiques. Créé en 1996 au sein de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, l'ONU/CEFACT joue un rôle important dans l'harmonisation des procédures commerciales à l'échelle mondiale.

Cette structure élabore des normes, des recommandations et des outils destinés à simplifier les échanges entre entreprises, administrations douanières, transporteurs et autres acteurs du commerce international.

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Ses travaux portent notamment sur les échanges électroniques de données commerciales, l'identification internationale des ports et aéroports à travers le système UN/LOCODE et la mise en place de guichets uniques du commerce extérieur. Autant de dispositifs qui contribuent à réduire les délais, les coûts et les lourdeurs administratives liés aux transactions internationales.

L'organisation rassemble plus de 200 experts issus des secteurs public et privé et reste ouverte aux 193 États membres des Nations unies. Sa mission prend une importance particulière dans un contexte marqué par l'accélération de la digitalisation des échanges et la recherche de chaînes d'approvisionnement plus fluides et interconnectées. Le choix porté sur Ibrahima Nour Eddine Diagne s'appuie sur une expérience de plus de vingt ans dans la facilitation du commerce, la transformation digitale des procédures et la modernisation des administrations. Son engagement auprès de l'ONU/CEFACT remonte à 2006.

Il y a notamment exercé pendant plus d'une décennie les fonctions de rapporteur pour l'Afrique. Son parcours international comprend également la présidence de l'African Alliance for E-Commerce entre 2009 et 2017 et la vice-présidence de la Pan Asian Alliance for e-Commerce depuis 2024. Au Sénégal, il est particulièrement connu pour son rôle à la tête de GAINDE 2000, acteur de référence dans le développement de solutions numériques destinées à faciliter les opérations du commerce extérieur.

Sa candidature avait reçu, le 14 avril 2026, l'approbation du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avant d'être portée par le réseau diplomatique sénégalais.

Des défis liés à la transformation du commerce mondial

Pour son mandat 2026-2029, le nouveau président devra accompagner les mutations du commerce international, dans un environnement où la dématérialisation, l'interopérabilité des systèmes et la circulation sécurisée des données deviennent des enjeux majeurs de compétitivité.

Parmi les priorités annoncées figurent la promotion des normes internationales, le renforcement de l'interconnexion des systèmes, la transformation numérique des chaînes de valeur et une meilleure participation des pays en développement aux travaux de l'organisation. La coopération entre les secteurs public et privé constitue également un axe important, tout comme la promotion d'échanges commerciaux plus inclusifs, transparents et durables.