Sénégal: Babacar Faye appelle la jeunesse fatickoise à occuper les instances décisionnelles

Pour le directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn), les jeunes de Fatick doivent s'engager dans la politique et le social afin d'accéder aux instances de décisions et mieux servir leur terroir. Dans le même sillage, Babacar Faye, qui s'exprimait lundi 02 novembre 2026, a rappelé son objectif d'accompagner le chef de l'État dans sa mission et de promouvoir le parti Kiiraay dans tout le département.

FATICK- Conscient des enjeux du moment, le directeur de la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn) a appelé la jeunesse de Fatick à s'imposer pour accéder aux instances décisionnelles. Ce, pour rendre efficacement service à leurs communautés. Ainsi, de l'avis de Babacar Faye qui s'exprimait lundi soir, les jeunes ne doivent pas se fixer de limites dans l'engagement pour le bien de la société.

Autrement dit, ils doivent aller au-delà du sport pour prétendre occuper les postes stratégiques. "J'appelle les jeunes à ne pas rester uniquement dans le sport. Il faut qu'ils s'engagent dans la politique et le social pour faire partie de ceux qui décident et de préparer donc leur avenir", a lancé le patron de la Sirn, d'ailleurs récemment parrain de la finale d'un tournoi joué au stade Massène Sène de Fatick.

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En outre, le responsable politique, membre du parti au pouvoir, Kiiraay, a rappelé son engagement politique qui, pour l'instant, se résume à l'accompagnement du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans sa mission. C'est en ce sens qu'il déclare :"Mon seul objectif est d'accompagner le président de la République au plan départemental, régional et même national".

Alors que le débat sur les prochaines élections locales fait rage, le natif de Fatick met le focus sur sa mission de promouvoir Kiiraay dans tout le département. C'est dans cette logique qu'il dit être prêt à accompagner le candidat choisi par son parti. "Je reste un militant discipliné. Lorsque les conditions seront réunies pour aller à une élection locale, j'accompagnerai le candidat qui sera désigné par le parti", a-t-il fait savoir en toute sérénité.

À l'entendre parler, les ambitions du parti dépassent même le cadre communal. Il vise également le fauteuil du Conseil départemental. "Je suis aussi disposé et déterminé à soutenir le candidat qui va aller en compétition pour le compte du Conseil départemental", éclaircie-t-il.