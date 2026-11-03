Nigeria: LemFi se diversifie au-delà des transferts d'argent grâce à de nouveaux services

La fintech transfrontalière nigériane LemFi a repensé son application et lancé une nouvelle marque mondiale. L'entreprise étend ses services au-delà des transferts d'argent pour inclure l'épargne, le crédit et la connectivité eSIM. LemFi a été fondée en 2021 par Ridwan Olalere et Rian Cochran.

L'entreprise a lancé des services d'épargne et de crédit au Royaume-Uni et prévoit d'étendre ces offres à d'autres marchés. Elle a également lancé la connectivité eSIM, qui permet aux clients d'acheter des forfaits de données mobiles dans plus de 100 destinations sans avoir à changer de carte SIM ni à payer de frais d'itinérance. Pour faciliter cette expansion, LemFi a repensé l'architecture de son application afin d'intégrer plusieurs produits dans différents pays au sein d'un seul compte utilisateur. Une nouvelle plateforme de marque, « L'ambition n'a pas de passeport », sera déployée sur l'ensemble de ses marchés mondiaux.

LemFi compte actuellement plus de 2 millions de clients, auxquels elle permet d'envoyer de l'argent vers plus de 30 pays en Afrique, en Asie, en Europe et dans d'autres régions. Cette fintech traite environ 2 milliards de dollars US de transactions chaque mois. À ce jour, LemFi a levé plus de 85 millions de dollars auprès d'investisseurs. Parmi ces derniers figurent Highland Europe, Left Lane Capital, Palm Drive Capital, Endeavor Catalyst et Y Combinator.

Cette expansion stratégique revêt une importance particulière pour les investisseurs, car LemFi diversifie son portefeuille de produits au-delà de son activité principale de transferts d'argent. Cette initiative vise à répondre aux besoins financiers plus larges de sa clientèle, qui gère souvent ses affaires financières dans plusieurs pays. En proposant des services d'épargne, de crédit et d'eSIM, LemFi cherche à renforcer l'engagement de ses clients et à ouvrir potentiellement de nouvelles sources de revenus. Cette approche reflète la prise de conscience que les clients construisent leur vie et développent leurs activités au-delà des frontières, ce qui nécessite un système financier plus intégré.

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Le cofondateur Ridwan Olalere a déclaré que si l'envoi d'argent vers le pays d'origine constituait le défi initial, des problèmes plus complexes surgissaient après le transfert. Il a souligné que le système financier traditionnel traitait souvent les individus comme si leur présence financière se limitait à un seul endroit. LemFi a repensé sa plateforme afin de mieux s'adapter aux réalités transfrontalières de la vie de ses utilisateurs. La société prévoit de lancer ses nouveaux services d'épargne et de crédit sur d'autres marchés après son lancement au Royaume-Uni.

Points clés à retenir

L'expansion stratégique de LemFi, qui va au-delà de ses services de base de transfert d'argent pour s'étendre à l'épargne, au crédit et à la connectivité eSIM, souligne une tendance plus large parmi les fintechs visant à répondre aux besoins financiers multiples de la diaspora africaine et d'autres personnes mobiles à l'échelle mondiale. Si l'entreprise a réussi à poser les bases de son activité en simplifiant les transferts d'argent transfrontaliers - traitant environ 2 milliards de dollars US par mois pour plus de 2 millions de clients répartis dans plus de 30 pays -, sa direction reconnaît que les défis rencontrés par les clients vont bien au-delà des simples transactions.

Le cofondateur Ridwan Olalere l'a clairement exprimé en déclarant que « le plus gros problème commence après le virement », car les individus mènent souvent leur carrière ou leurs activités professionnelles dans un pays tout en subvenant simultanément aux besoins de leur famille dans un autre - une réalité mal prise en compte par les systèmes financiers conventionnels qui traitent les utilisateurs comme s'ils n'existaient qu'à un seul endroit.

En repensant l'architecture de son application pour intégrer de manière transparente divers produits au sein d'un compte unique et en lançant une nouvelle plateforme de marque, « Ambition has no passport », LemFi vise à construire un écosystème financier plus complet et plus réactif. Cette initiative permet à l'entreprise, qui a levé plus de 85 millions de dollars américains, d'approfondir son engagement auprès de ses clients, passant du statut de simple prestataire de services de transfert d'argent à celui de partenaire financier plus intégré pour ceux dont la vie s'étend au-delà des frontières internationales.