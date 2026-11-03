Nigeria: Le groupe VFD annonce une hausse de 96 % de ses bénéfices, qui atteignent 13 milliards de nairas

VFD Group Plc a annoncé une hausse de 96 % de son bénéfice après impôts par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 13,00 milliards de nairas pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026.

Les résultats financiers non audités du groupe, approuvés par son conseil d'administration, ont affiché une hausse substantielle par rapport aux 6,63 milliards de nairas enregistrés au cours de la période correspondante de 2025. Nonso Okpala, directeur général du groupe, a souligné que ce bénéfice, qui a presque doublé, reflétait les performances accrues des activités d'investissement principales.

Ces solides résultats financiers s'expliquent par la croissance des activités d'investissement du groupe, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'expansion du portefeuille d'actifs financiers. Les revenus nets d'investissement, principale source de chiffre d'affaires, ont augmenté de 59 %, passant de 45,45 milliards de nairas l'année précédente à 72,18 milliards de nairas. Le résultat brut a augmenté de 35 % pour atteindre 81,88 milliards de nairas, porté par la hausse des revenus d'investissement. Le groupe VFD est une société d'investissement principale qui détient des participations actives au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud.

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Le résultat avant impôts a progressé de 92 %, passant de 7,99 milliards de nairas l'année précédente à 15,34 milliards de nairas, tandis que le bénéfice par action a presque doublé, passant de 38 kobo à 75 kobo. Le résultat attribuable aux actionnaires a augmenté de 97 % pour atteindre 9,52 milliards de nairas, soulignant l'amélioration des bénéfices mis à la disposition des actionnaires. Le total du bilan a augmenté de 30 %, passant de 445,81 milliards de nairas à la fin décembre 2025 à 577,64 milliards de nairas au 30 septembre 2026, les investissements en actifs financiers ayant plus que doublé pour atteindre 217,08 milliards de nairas.

Les fonds propres ont progressé de 87 % pour atteindre 130,02 milliards de nairas, reflétant une situation financière plus solide. L'efficacité opérationnelle s'est améliorée, le ratio coûts/revenus passant de 26,9 % à 24,5 %, et les charges de dépréciation ont baissé de 44 % pour s'établir à 1,29 milliard de nairas. Malgré une hausse de 36 % des charges financières, qui ont atteint 43,33 milliards de nairas, la rentabilité globale a bondi, le résultat net de la société mère après impôts passant de 300 millions à 6,18 milliards de nairas.

Le groupe VFD continue de renforcer sa base de fonds propres et de soutenir sa croissance en mobilisant le produit de son émission de droits de 50,67 milliards de nairas et d'une émission de billets de trésorerie de 22,75 milliards de nairas. La Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC) a agréé Anchoria Capital Group en tant que société holding du marché des capitaux, soutenant ainsi les efforts du groupe VFD visant à étendre ses activités sur ce marché. La nomination de Mme Ijeoma Emezie-Ezigbo au poste de directrice générale adjointe, à compter du 5 octobre 2026, renforce l'engagement du groupe en faveur d'une équipe de direction solide. Folajimi Adeleye, directeur exécutif chargé des finances, a présenté les priorités du groupe, notamment une gestion rigoureuse des capitaux et l'expansion sur les marchés financiers.

Points clés à retenir

Les solides résultats financiers du groupe VFD pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026 s'expliquent par son orientation stratégique en tant que société d'investissement principale. Le groupe investit principalement les capitaux collectés auprès d'investisseurs institutionnels dans des entreprises nigérianes axées sur la croissance, en détenant des participations dans diverses entités telles que la banque Abbey Bank, spécialisée dans les prêts hypothécaires, la start-up d'identité numérique VerifyMe, le Nigerian Exchange Group et Veritas Kapital Assurance.

Cette stratégie d'investissement s'est récemment étendue au-delà du Nigeria, ciblant des investisseurs étrangers en actions à travers l'Afrique subsaharienne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les commentaires de la direction soulignent un effort délibéré visant à renforcer la situation financière du groupe, à déployer efficacement les capitaux levés grâce à une émission de droits de souscription de 50,67 milliards de nairas et à une émission de billets de trésorerie de 22,75 milliards de nairas, ainsi qu'à mettre en place une structure de direction solide.

La récente nomination de Mme Ijeoma Emezie-Ezigbo au poste de première directrice générale adjointe, forte de plus de deux décennies d'expérience en finance d'entreprise et en conseil en transactions, souligne l'engagement du groupe en faveur de la diversité de ses équipes de direction et de la planification de la relève.

Pour l'avenir, Folajimi Adeleye, directeur exécutif chargé des finances, a déclaré que les priorités du groupe restaient claires : un déploiement discipliné des capitaux, une meilleure efficacité de financement et la poursuite de l'expansion de ses activités sur les marchés de capitaux par l'intermédiaire du groupe Anchoria Capital, récemment approuvé. Ces initiatives stratégiques visent à soutenir la création de valeur à long terme dans ses divers secteurs d'investissement, notamment les services financiers, l'immobilier, l'hôtellerie et les technologies du commerce de détail.