Nigeria: Les actionnaires de PZ Cussons Nigeria approuvent un dividende de 9,926 milliards de nairas

Les actionnaires de PZ Cussons Nigeria Plc, un important fabricant de produits de soins personnels et de biens de consommation, ont approuvé à l'unanimité le versement d'un dividende final de 9,926 milliards de nairas pour l'exercice 2026. Cette décision a été prise lors de la 78e Assemblée générale annuelle (AGA) de la société, qui s'est tenue récemment au Fraser Suites à Abuja. Mme Ifueko Okauru, MFR, présidente du conseil d'administration, a présidé la réunion et annoncé cette décision.

Chaque actionnaire éligible recevra un dividende final de 2 500 nairas par action ordinaire, chaque action étant évaluée à 50 000 nairas. Le conseil d'administration a également approuvé la mise en place d'un programme de dividende en actions, offrant aux actionnaires la possibilité de recevoir de nouvelles actions ordinaires de la société. Ce programme leur permet de choisir de recevoir des actions en lieu et place de tout ou partie de leur droit au dividende en espèces. Lors de l'assemblée, les actionnaires ont adopté une résolution visant à repousser la date limite de choix pour le dividende en actions du 23 novembre 2026 au 4 novembre 2026.

Le versement d'un dividende de 9,926 milliards de nairas reflète la forte résilience de la société et l'amélioration remarquable de ses performances opérationnelles. Cette évolution positive s'appuie sur un bilan restructuré, qui a permis à la société de passer d'une situation de capitaux propres négatifs de -17,3 milliards de nairas à une situation positive de 66,6 milliards de nairas. Les actionnaires ont salué la prudence financière de la direction et le désendettement réussi du bilan. L'amélioration des résultats en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 a été spécifiquement citée comme motif de cette reconnaissance.

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Cette approbation du dividende, malgré un environnement économique difficile au Nigeria, témoigne de l'engagement de la société à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. L'amélioration de la santé financière et la décision du conseil d'administration de distribuer un dividende substantiel revêtent une importance particulière pour les investisseurs. Mme Okauru a déclaré que les performances s'amélioraient d'année en année et que la société prévoyait de tirer parti de son modèle opérationnel stratégique et d'un environnement macroéconomique plus stable pour stimuler une croissance supplémentaire. Cela témoigne de perspectives positives quant à la rentabilité future de la société et aux rendements pour les actionnaires.

Le dividende final de 2,50 k N sera versé aux actionnaires le 6 novembre 2026. La société reste axée sur la croissance et la création continue de valeur, en particulier à la suite d'un examen stratégique de ses activités africaines. La décision de la société mère de conserver ses activités nigérianes au sein du groupe souligne son engagement à long terme sur ce marché. Forte d'un héritage de plus de 140 ans, PZ Cussons Nigeria Plc produit et distribue des produits ménagers et des appareils électroménagers très appréciés, favorisant une croissance durable grâce à une présence locale et à des produits axés sur les consommateurs.

Points clés à retenir

L'approbation d'un dividende final de 9,926 milliards de nairas par les actionnaires de PZ Cussons Nigeria Plc souligne un redressement financier significatif pour ce fabricant de biens de consommation. Ce versement substantiel, s'élevant à 2 500 nairas par action ordinaire, intervient malgré un contexte opérationnel difficile au Nigeria, un point spécifiquement reconnu et salué par les associations d'actionnaires.

L'un des facteurs clés à l'origine de ce dividende est la restructuration réussie du bilan de la société, qui a permis de transformer une situation de capitaux propres négatifs de -17,3 milliards de nairas en une solide situation de capitaux propres positifs de 66,6 milliards de nairas. Cet effort de désendettement, associé à l'amélioration des bénéfices et du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2026, témoigne d'une grande prudence financière et d'une gestion efficace.

De plus, la décision du conseil d'administration de mettre en place un programme de dividende en actions offre une certaine flexibilité aux actionnaires, leur permettant de réinvestir dans la croissance de la société en optant pour de nouvelles actions plutôt que pour des liquidités. Cette initiative, associée à l'engagement de la société mère de conserver ses activités au Nigeria à la suite d'un examen stratégique de ses activités africaines, témoigne de la confiance dans le marché local et dans les perspectives d'avenir de la société. Pour les investisseurs, ces développements laissent entrevoir une entité stable et en pleine croissance, axée sur la création de valeur, qui tire parti de son modèle opérationnel stratégique et d'un environnement macroéconomique plus stable pour générer des performances durables.