Nigeria: Le chiffre d'affaires d'Airtel Nigeria franchit la barre du milliard de dollars

Airtel Nigeria a généré 1,01 milliard de dollars de chiffre d'affaires entre avril et septembre 2026, un niveau jamais atteint depuis 2022 pour la même période. Sa filiale spécialisée dans les services de paiement mobile, SmartCash PSB, a également enregistré son chiffre d'affaires semestriel le plus élevé à ce jour, à hauteur de 10 millions de dollars. Ces résultats marquent un redressement pour la filiale nigériane d'Airtel Africa.

Cette amélioration des résultats fait suite à la volatilité des devises qui avait pesé sur les bénéfices après la dévaluation du naira en 2023. Depuis 2025, une plus grande stabilité du naira et l'obtention d'autorisations réglementaires pour des tarifs de télécommunications reflétant les conditions du marché ont soutenu la croissance du chiffre d'affaires à l'échelle du secteur. Airtel Africa a attribué la hausse de la croissance en devises déclarée à l'appréciation du naira, passé de 1 553 NGN/USD à 1 360 NGN/USD, complétée par une augmentation de la consommation de données. Le taux de pénétration des smartphones a atteint 56,8 %, l'utilisation mensuelle de données par client sur smartphone s'élevant désormais à 16,7 Go.

La croissance du chiffre d'affaires d'Airtel Nigeria, de 44,62 %, a entraîné une hausse de 27,27 % de son chiffre d'affaires moyen par utilisateur. Le chiffre d'affaires de SmartCash PSB a bondi de 150 % pour atteindre 10 millions de dollars, tandis que sa base de clients s'est élargie de 110 % pour atteindre 4,2 millions. Ces performances au Nigeria ont contribué au chiffre d'affaires global d'Airtel Africa, en hausse de 28,20 % à 3,82 milliards de dollars, ainsi qu'au bénéfice du groupe, en hausse de 20,21 % à 452 millions de dollars.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces résultats démontrent la résilience d'Airtel Nigeria et sa capacité à se remettre des défis macroéconomiques, ce qui constitue un signal positif pour les investisseurs. La croissance de SmartCash PSB suggère que la stratégie d'Airtel Nigeria visant à développer une activité compétitive dans le domaine de la monnaie mobile porte ses fruits. Cette expansion s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par les opérateurs de télécommunications nigérians pour conquérir une part plus importante du marché des services financiers numériques. Toutefois, la hausse des coûts d'exploitation, notamment le doublement des prix du carburant au Nigeria, pèse sur les marges d'Airtel Africa.

Airtel Africa a indiqué que son programme de rationalisation des coûts avait contribué à atténuer ces pressions, limitant la baisse séquentielle des marges à environ 130 points de base. Le flux de trésorerie disponible d'exploitation a augmenté de 28,2 % pour atteindre 409 millions de dollars, porté par une forte croissance de l'EBITDA sous-jacent malgré des dépenses d'investissement plus élevées. La stratégie de SmartCash PSB, qui repose sur un modèle bancaire sans frais et un taux d'intérêt annuel de 15 % sur l'épargne, vise à attirer les utilisateurs. Malgré sa croissance rapide, SmartCash reste à la traîne par rapport à des acteurs bien établis tels qu'OPay, qui a généré un chiffre d'affaires de 467,06 millions de dollars au premier semestre 2026.

Points clés à retenir

Les récents résultats financiers d'Airtel Nigeria soulignent une tendance générale à la reprise et à la diversification stratégique au sein du secteur des télécommunications nigérian, en particulier dans le domaine des services financiers numériques. Le retour de l'entreprise à un chiffre d'affaires semestriel supérieur à 1 milliard de dollars, associé à la croissance significative de SmartCash PSB, reflète l'amélioration des conditions macroéconomiques depuis 2025, notamment une plus grande stabilité du naira et des tarifs de télécommunications mieux adaptés au marché.

Cette stabilité monétaire, associée à une pénétration accrue des smartphones et à une utilisation croissante des données, a joué un rôle crucial dans la croissance du chiffre d'affaires, comme en témoignent les commentaires d'Airtel Africa sur l'appréciation du naira. Toutefois, le secteur reste confronté à des défis persistants, tels que la hausse des coûts d'exploitation due à des événements géopolitiques qui ont fait doubler les prix du carburant, ce qui exerce une pression sur les marges malgré les programmes de rationalisation des coûts.

L'expansion agressive de filiales spécialisées dans la monnaie mobile, telles que SmartCash PSB, proposant des modèles sans frais et des taux d'intérêt attractifs, souligne la détermination des opérateurs de télécommunications à conquérir une part plus importante du marché nigérian des services financiers numériques. Si la croissance de 150 % du chiffre d'affaires de SmartCash PSB est impressionnante, l'entreprise reste un acteur de moindre envergure par rapport à MoMo PSB de MTN Nigeria, qui a récemment modernisé son infrastructure fintech, et au leader du marché OPay, qui a enregistré un chiffre d'affaires nettement supérieur. Ce paysage concurrentiel suggère que, bien que le potentiel de croissance de la monnaie mobile soit considérable, la domination du marché nécessitera une innovation soutenue et des investissements stratégiques de la part de tous les acteurs.