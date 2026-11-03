Nigeria: Aradel Holdings annonce un chiffre d'affaires de 3,95 billions de nairas et procède à une distribution de dividendes intermédiaires

Aradel Holdings Plc a annoncé une hausse significative de son chiffre d'affaires et de son résultat avant impôts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026. Les états financiers non audités de la société, publiés le 30 octobre 2026, ont mis en évidence de solides performances, portées par ses activités dans le secteur du pétrole brut et du gaz. À la suite de ces résultats, le conseil d'administration d'Aradel a déclaré un dividende intermédiaire de 7,00 nairas par action.

Cette croissance substantielle s'explique principalement par la consolidation intégrale des activités de ND Western et de Renaissance, qui étaient auparavant comptabilisées en tant qu'entreprises associées. Cette intégration a dynamisé les activités d'Aradel dans le secteur du pétrole brut et du gaz, entraînant une augmentation de la capacité de traitement et une amélioration de la disponibilité des pipelines. La direction a également revu à la hausse ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2026, les portant à une moyenne de 140 000 à 150 000 barils équivalent pétrole par jour, contre une fourchette précédente de 110 000 à 140 000.

Le chiffre d'affaires d'Aradel a bondi de 633 %, passant de 538,81 milliards de nairas l'année précédente à 3 950 milliards de nairas. Le résultat avant impôts consolidé a augmenté de 154,3 % pour atteindre 764,71 milliards de nairas, tandis que le résultat d'exploitation a progressé de 832,4 % pour s'établir à 1 560 milliards de nairas. L'EBITDA a également grimpé à 2 100 milliards de nairas, contre 261,5 milliards de nairas. Toutefois, le bénéfice consolidé après impôts a reculé de 82,3 % pour s'établir à 43,30 milliards de nairas, reflétant des coûts financiers substantiels et une hausse des charges fiscales.

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La baisse du bénéfice après impôts est en grande partie imputable aux coûts financiers importants liés à l'acquisition de Renaissance, qui comprenaient une charge liée à l'earn-out de 529,10 milliards de nairas. Malgré cela, la forte génération de trésorerie de la société a permis de passer d'une dette nette de 475,1 milliards de nairas en décembre 2025 à une trésorerie nette de 532,3 milliards de nairas en septembre 2026. Le versement d'un dividende intermédiaire de 30,4 milliards de nairas témoigne de la confiance dans la solidité opérationnelle sous-jacente de la société et de son engagement en faveur de la rémunération des actionnaires.

Aradel est en pourparlers avec le vendeur de Renaissance afin de régler la question de l'accord de contrepartie conditionnelle, qui a une incidence sur les charges financières. La charge fiscale plus élevée reflète également les taux d'imposition applicables au secteur pétrolier sous l'ancien régime pour les activités nouvellement consolidées, qui diffèrent des taux prévus par la loi sur l'industrie pétrolière. Hors charge liée à la clause d'earn-out de Renaissance, le résultat après impôts aurait atteint 572,4 milliards de nairas, soit une hausse de 134 %, ce qui met en évidence l'impact financier spécifique de cette acquisition.

Points clés à retenir

Les excellents résultats financiers publiés par Aradel Holdings Plc pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026 s'expliquent en grande partie par une stratégie de consolidation et ses répercussions multiples. L'intégration complète des activités de ND Western et de Renaissance, auparavant comptabilisées comme des entreprises associées, a été le principal catalyseur de la hausse spectaculaire de 633 % du chiffre d'affaires, qui a atteint 3 950 milliards de nairas, et de l'augmentation de 832,4 % du résultat d'exploitation.

Cette opération a considérablement élargi les activités d'Aradel dans les secteurs du pétrole brut et du gaz, renforçant ainsi sa capacité de production et sa présence sur le marché, ce qui a également conduit à une révision à la hausse de ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année. Toutefois, cette expansion stratégique s'est accompagnée d'importantes implications financières. L'acquisition de Renaissance a entraîné des coûts financiers importants, notamment une charge liée à la clause d'earn-out de 529,10 milliards de nairas, et a soumis les entités nouvellement consolidées à des taux d'imposition plus élevés en vertu de l'ancien régime fiscal pétrolier, plutôt que de la loi sur l'industrie pétrolière, plus favorable.

Ces facteurs ont eu un impact significatif sur le résultat net après impôts publié, qui a reculé de 82,3 % malgré une forte croissance opérationnelle. La direction d'Aradel négocie activement la charge liée à la clause d'earn-out avec le vendeur, ce qui souligne la complexité de la restructuration financière impliquée dans de telles acquisitions à grande échelle. Malgré ces coûts d'intégration, la forte génération de trésorerie opérationnelle de la société a permis un passage notable d'une situation d'endettement net à une situation de trésorerie nette, reflétant la résilience financière sous-jacente et les avantages stratégiques à long terme de ces consolidations.