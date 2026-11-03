Nigeria: Les entreprises nigérianes affichent un résultat avant impôts de 12,1 billions de nairas malgré un contexte difficile

Vingt-deux sociétés cotées à la Bourse du Nigeria (Nigerian Exchange Limited) ont déclaré un bénéfice avant impôts cumulé de 12 100 milliards de nairas pour les neuf mois clos au 30 septembre 2026. Cela représente une hausse substantielle de 35,4 % par rapport aux 8 940 milliards de nairas enregistrés par ce même groupe au cours de la période correspondante de 2025. Ces solides résultats financiers mettent en évidence les performances des principaux acteurs de divers secteurs, notamment les institutions financières, l'industrie du ciment et d'autres secteurs.

Au-delà du bénéfice avant impôts, ce groupe d'entreprises, qui comprend des leaders du marché tels que MTN Nigeria Communications Plc, Dangote Cement Plc et Seplat Energy Plc, a également généré un bénéfice après impôts estimé à 7 600 milliards de nairas. Ce chiffre représente une hausse de 22,1 % par rapport aux 6 200 milliards de nairas déclarés au cours des neuf premiers mois de 2025. Ces résultats impressionnants ont été obtenus malgré un environnement macroéconomique difficile, marqué par diverses pressions nationales et internationales.

MTN Nigeria Communications Plc a enregistré le bénéfice avant impôts le plus élevé, atteignant 1,79 billion de nairas, soit une hausse significative de 59,4 % par rapport aux 1,13 billion de nairas de 2025. Dangote Cement Plc suit avec un bénéfice avant impôts de 1 470 milliards de nairas, soit une hausse de 41,45 % par rapport aux 1 040 milliards de nairas de l'année précédente. Seplat Energy Plc a également affiché une croissance robuste, son bénéfice avant impôts ayant progressé de 52,7 %, passant de 878,99 milliards de nairas à 1 340 milliards de nairas. Le PDG de MTN a souligné une croissance de 23,7 % du chiffre d'affaires des services sur ces neuf mois, avec une marge EBITDA de 56,9 %.

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Ces résultats soulignent la résilience des entreprises nigérianes face à des difficultés économiques persistantes telles que l'insécurité et les fluctuations du pouvoir d'achat des consommateurs. Alors que l'inflation s'est atténuée pour s'établir à 14,63 % en septembre 2026, contre 15,15 % en décembre 2025, le naira s'est également quelque peu raffermi, clôturant le mois de septembre 2026 à 1 331,50 nairas pour un dollar, contre 1 478,00 nairas un an auparavant. Un banquier d'affaires a attribué cette génération de bénéfices à l'amélioration des indicateurs économiques et à la capacité des entreprises à répercuter sur leurs clients la hausse des coûts d'exploitation, tels que les prix de l'essence et du diesel.

À l'échelle mondiale, l'économie est confrontée à de nouveaux chocs liés aux tensions géopolitiques persistantes, la croissance devant ralentir pour s'établir à 3,1 % en 2026 et à 3,2 % en 2027. Malgré ces pressions externes et ces défis nationaux, les entreprises nigérianes continuent de faire preuve de résilience. Dangote Cement, par exemple, a défini des priorités visant à soutenir la croissance des volumes, à préserver ses marges grâce à une discipline en matière de coûts et à étendre sa présence sur les marchés régionaux, tout en menant à bien des investissements stratégiques dans ses capacités de production.

Points clés à retenir

Ce rapport met en évidence une performance financière remarquable de la part de 22 sociétés nigérianes cotées en bourse, qui ont enregistré collectivement un bénéfice avant impôts de 12 100 milliards de nairas au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse substantielle de 35,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance est d'autant plus remarquable compte tenu du contexte macroéconomique difficile qui a caractérisé cette période.

L'économie nigériane a dû faire face à des problèmes persistants tels que l'insécurité et la faiblesse du pouvoir d'achat, même si l'inflation a montré des signes d'apaisement, passant de 15,15 % en décembre 2025 à 14,63 % en septembre 2026. Le naira s'est également quelque peu apprécié face au dollar au cours de cette période, clôturant le mois de septembre 2026 à 1 331,50 nairas, contre 1 478,00 nairas un an auparavant. À l'échelle mondiale, les troubles persistants au Moyen-Orient ont eu un impact sur les prix du pétrole et contribué à accroître les incertitudes économiques générales, la croissance mondiale devant ralentir en 2026 et 2027 en raison de l'intensification des tensions géopolitiques.

Malgré ces pressions internes et externes, des entreprises telles que MTN Nigeria, Dangote Cement et Seplat Energy ont affiché une croissance robuste, leurs PDG attribuant ce succès à des facteurs tels que la croissance tirée par les volumes, la mise en oeuvre rigoureuse des priorités stratégiques et l'élargissement de leur présence sur le marché. Les analystes estiment que la capacité de ces entreprises à répercuter efficacement sur les consommateurs la hausse des coûts d'exploitation, tels que les prix du carburant, combinée à l'amélioration des indicateurs économiques, a joué un rôle crucial dans leur forte génération de bénéfices, soulignant ainsi leur capacité d'adaptation et leur résilience dans un environnement opérationnel volatil.