Nigeria: Le bénéfice de Linkage Assurance progresse de 31 % en neuf mois

Linkage Assurance Plc a annoncé une hausse de 31 % de son bénéfice après impôts pour les neuf mois clos en septembre 2026.

Le bénéfice de l'assureur a atteint 4,09 milliards de nairas, contre 3,12 milliards de nairas pour la même période en 2025. Cette croissance s'est produite malgré un environnement opérationnel difficile, comme le montrent ses résultats financiers non audités déposés auprès de la Bourse du Nigeria.

Le bénéfice avant impôts de la société a également progressé de 29 %, passant de 3,34 milliards de nairas l'année précédente à 4,32 milliards de nairas. Cette rentabilité s'explique principalement par une hausse de 27 % des revenus d'investissement et autres, qui sont passés de 6,05 milliards de nairas à 7,71 milliards. Ces revenus ont permis à Linkage Assurance de faire face à l'augmentation des sinistres et des autres coûts liés à l'assurance au cours de la période considérée.

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Le chiffre d'affaires lié à l'assurance a progressé de 6 %, passant de 19,30 milliards de nairas à 20,55 milliards, ce qui témoigne de l'expansion de son activité principale d'assurance. La société a versé 5,59 milliards de nairas au titre des indemnités brutes au cours de cette période de neuf mois, soit une augmentation par rapport aux 4,02 milliards de nairas enregistrés au cours de la période correspondante de 2025. Au bilan, le total du bilan a augmenté de 31 %, passant de 76,90 milliards de nairas à la fin décembre 2025 à 100,83 milliards de nairas au 30 septembre 2026.

Ces résultats reflètent la capacité de Linkage Assurance à renforcer sa situation financière et sa rentabilité malgré des défis opérationnels. La hausse des revenus d'investissement met en évidence une stratégie visant à diversifier les sources de revenus et à atténuer les coûts liés à l'assurance. Pour les investisseurs, la croissance des actifs et des bénéfices témoigne d'une résilience financière et d'un potentiel de performance durable sur un marché concurrentiel.

L'orientation stratégique de Linkage Assurance pour 2026 est axée sur la consolidation, en mettant l'accent sur la croissance de l'activité, l'excellence opérationnelle et le développement de la clientèle. Le directeur général, Daniel Braie, a déclaré que la société visait à accroître sa part de marché dans les segments rentables et à améliorer l'expérience client, en tirant parti de la technologie et de la transformation numérique. Ces résultats interviennent alors que le secteur de l'assurance au Nigeria entre dans une nouvelle phase à la suite d'un exercice de recapitalisation, qui a suscité des attentes quant à un renforcement de la capacité de souscription et à une amélioration du règlement des sinistres.

Points clés à retenir

Les résultats financiers des neuf premiers mois de Linkage Assurance donnent un aperçu des réponses stratégiques apportées par les assureurs nigérians, qui abordent une nouvelle phase pour leur secteur. Cette période fait suite à un important exercice de recapitalisation qui a fait monter les attentes dans l'ensemble du secteur, exigeant une capacité de souscription renforcée, des processus de règlement des sinistres plus efficaces et un engagement en faveur d'une croissance durable de l'activité.

L'orientation stratégique affichée par Linkage Assurance, axée sur la consolidation tout en mettant l'accent sur la croissance de l'activité, l'excellence opérationnelle, la prudence financière et le développement des clients et des collaborateurs, répond directement à ces critères de référence plus exigeants du secteur. Le projet de la société visant à accroître sa part de marché dans des segments rentables et à améliorer l'expérience client grâce à la technologie et à la transformation numérique souligne une approche tournée vers l'avenir.

Plus précisément, son intention de proposer diverses options d'assurance automobile adaptées au profil de risque et aux moyens financiers des clients, associée à des initiatives continues de notoriété de la marque, témoigne d'un effort visant à approfondir la pénétration du marché et à répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs.

Cette attitude proactive est essentielle pour les assureurs qui souhaitent se démarquer sur un marché de plus en plus concurrentiel. La capacité à accroître les revenus d'investissement, à gérer efficacement la hausse des sinistres et à augmenter le total des actifs, comme le démontre Linkage Assurance, devient un indicateur essentiel de la capacité d'un assureur à répondre aux exigences post-recapitalisation et à assurer un avenir solide au sein du paysage financier nigérian en pleine évolution.