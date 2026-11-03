Sénégal: Mbacké - Trois ministres alertent sur les conséquences du blocage de la LFR 2026

Les conséquences du blocage de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 ont été au coeur d'une conférence de presse animée par trois ministres de la République, le 2 novembre 2026, à Mbacké. Moussa Balla Fofana, Alioune Badara Dione et Idrissa Samb ont appelé les députés de Pastef à voter ce texte budgétaire, présenté comme un levier essentiel pour répondre aux préoccupations des populations du département de Mbacké.

Face à la presse, les ministres ont voulu attirer l'attention sur les répercussions que pourrait entraîner le rejet de la LFR 2026, notamment sur les projets de développement, la formation professionnelle, l'emploi et les mécanismes de financement destinés aux populations.

Pour le ministre Idrissa Samb, l'heure n'est plus aux calculs partisans ni aux querelles idéologiques. Selon lui, le rejet de cette loi reviendrait à compromettre la construction de centres de formation, à geler des bourses et à fermer des perspectives d'emploi à une jeunesse qui n'a plus le temps d'attendre. Il estime que l'avenir de la nation doit primer sur toutes les considérations politiques.

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Dans cette perspective, il a lancé un appel aux parlementaires de Pastef, les invitant à ne pas faire de la jeunesse sénégalaise « la victime collatérale de vos postures politiques ou politiciennes ». Il les exhorte à voter ce texte budgétaire, non pas pour soutenir un gouvernement, mais pour préserver l'avenir des jeunes qui attendent des réponses concrètes de leurs représentants.

De son côté, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione, a mis en avant les conséquences financières d'un éventuel blocage de la LFR. Il estime que cette situation priverait notamment les populations de Touba de trois milliards de francs CFA destinés au financement islamique. Dénonçant ce qu'il considère comme des manoeuvres politiques de la majorité parlementaire, il a mis en garde contre toute instrumentalisation de la souffrance des populations.

« La souffrance des Sénégalais ne doit pas être une arme de campagne électorale », a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, appelé les Patriotes-Républicains à faire preuve de solidarité aux côtés du président de la République.

Pour sa part, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité du pays. À ses yeux, le gouvernement poursuit son travail de structuration et de mise en oeuvre des politiques publiques, mais le Sénégal a besoin d'un climat stable pour attirer les investisseurs.

Il a également souligné l'importance de la LFR, tout en rappelant que le projet de grand transfert d'eau du lac de Guiers vers Touba a été reporté au budget 2027, à l'instar d'autres programmes gouvernementaux.