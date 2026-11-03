Sénégal: Meurtre d'Astou Pierre Ndiaye - Le suspect arrêté en Mauritanie

Le principal suspect dans l'affaire de l'agression mortelle à l'acide d'Astou Pierre Ndiaye a été arrêté en Mauritanie par le Bureau central national (BCN) d'Interpol Sénégal. Identifié par plusieurs médias comme A. B. Gaye, l'ancien compagnon de la victime est désormais à la disposition du commissariat de Dieuppeul pour la suite de l'enquête.

Fin de cavale pour le principal suspect dans l'affaire Astou Pierre Ndiaye. En fuite depuis l'agression à l'acide survenue en juin 2026 à Dakar, l'homme a été interpellé en Mauritanie grâce à une coopération policière internationale coordonnée par le Bureau central national (BCN) d'Interpol Sénégal.

Selon les informations communiquées par la Police, cette arrestation fait suite à l'enquête ouverte par le commissariat d'arrondissement de Dieuppeul après le décès de la victime. Les investigations ont permis de localiser le suspect en territoire mauritanien et de procéder à son interpellation avec le concours des services de police de ce pays.

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Les faits remontent au 23 juin 2026. Astou Pierre Ndiaye, qui résidait à Liberté 4, avait été agressée sur son lieu de travail, situé à la jonction des quartiers Amitié 3 et Liberté 4. Son ancien compagnon présumé l'aurait aspergée d'un produit corrosif, lui occasionnant de graves brûlures. Plusieurs collègues présents sur les lieux avaient également été atteints par les projections d'acide.

Évacuée à l'hôpital Fann de Dakar, la jeune femme avait subi de lourdes blessures. Malgré sa prise en charge médicale, elle a finalement succombé le 1er octobre 2026, après plusieurs semaines de lutte.

L'affaire avait suscité une vive émotion et des appels à ce que justice soit rendue à la victime. L'arrestation du suspect en Mauritanie constitue ainsi une nouvelle étape dans cette procédure.